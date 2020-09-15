两届世界冠军阿隆索将在2021赛季第三次为法国制造商的车队出战F1。届时，车队将重新包装为Alpine F1车队。

尽管西班牙人上一次驾驶F1赛车是2019赛季中的巴林测试，但是两年来他参加了WEC/勒芒24小时、Indy 500、戴通纳、达喀尔这些赛事，并且以他的经验，对驾驶目前的F1赛车不存在任何问题。

不过考虑到2021赛季沿用今年的赛车，雷诺希望阿隆索可以在下赛季之前就体验当前的赛车。但是，车队和阿隆索都无意在本赛季剩余周末里占用周五练习的时间，使得赛赛季后的阿布扎比测试成了仅有的机会。

2020赛季取消了季中测试，而季后测试原本约定为3个工作日，车队可以派出年轻车手积累经验，同时也能让现役车手进行轮胎测试。不过规则修改后，明年的轮胎基本将与现在一致，车队同意把在亚斯码头赛道进行的测试缩短为2天，每天可以派出两辆赛车。至于适合出场的车手，原则上为职业生涯少于两场大奖赛经验的车手，“除非得到国际汽联批准”。

这意味着阿隆索要想在阿布扎比测试中驾驶今年的R.S.20赛车，必须得到国际汽联的同意，或者测试的规则和形式有所调整。

“我们需要看一下（阿隆索驾驶2020年赛车）是否可能在测试的标准下进行，”阿比特博尔在接受Motorsport.com独家采访时表示。而且，据悉西班牙人将会在近期前往恩斯顿基地进行座椅调试的准备工作。

受雷诺状态鼓舞

雷诺在7月初确认阿隆索会在明年回归曾经帮助他在2005和2006年夺得世界冠军的恩斯顿基地，接替下赛季将转投迈凯伦的丹尼尔·里卡多。而上个月完成今年的Indy 500之后，当前西班牙人没有其他确定的参赛计划。阿比特博尔表示，正是阿隆索近期更积极的表现，让车队决心帮助他得到驾驶今年赛车的机会。

“刚开始（阿隆索的态度）大致是‘当我要驾驶的时候，我就会驾驶’，”法国人说。“但是现在我觉得，他很希望快些就能到来，哪怕是用现在的赛车。所以我们正在寻找这么做的机会，但是会非常合理。”

“我说的不是FP1，因为坦白说，他不需要——不需要FP1的曝光时间。我们只是需要创造一个机会。我们想看到他（回到赛道），因为我能感觉到这是他渴望的。”

一直以来，阿隆索把目标瞄准新一轮的技术规则改革。由于新规则被推迟到2022年实施，他需要多等一年。不过，随着雷诺在本赛季表现出争夺领奖台的潜力：里卡多在银石、斯帕和穆杰罗三次获得第四名，阿比特博尔相信双方的合作有希望在2021赛季取得超出原始期待的成绩。

“起初更多的是放眼未来：让我们在2022年奋力一搏，让我们忘了2021年、放弃2021年，”阿比特博尔表示，“但是当他看到我们开始在赛道上进行有意思的战斗，他表现得非常渴望，他想看一下是否有他能把握的机会。”