雷诺：与阿隆索签约是“大胆的”决定

雷诺宣布阿隆索将在2021赛季回归，代表他曾经两度效力并且两次捧起世界冠军的前东家比赛。这意味着西班牙人将在2018年挥别之后，重返F1赛场，尽管本月底他就将度过39岁的生日。

阿隆索将填补明年转投迈凯伦的丹尼尔·里卡多留下的空缺，与今年代表车队比赛的埃斯特班·奥康成为队友。

对于与西班牙人的第三次牵手，雷诺表示“工作信条、超越自己和创造性，以及费尔南多人尽皆知的顽强精神和纯粹的天赋让这次团聚理所当然”，并且称阿隆索“将在很多方面对（雷诺）赢回世界冠军头衔是宝贵的财富，让雷诺坚决参与最顶级赛车运动富有意义。”

“签下费尔南多·阿隆索，是雷诺集团继续参加F1并且重返前茅计划的一部分，”阿比特博尔表示，“他的到来在竞技层面是难以匹敌的优势，也是他对这支车队的信任。”

“除了过去的成功，这既是一次大胆的双向选择，也是对一项面向未来的计划。他的经验和决心将使我们能够把双方的能力发挥到极致，从而在精益求精的现代F1向前迈进。他也将把赛车文化和克服障碍取胜的精神融入我们这支快速成长的车队。”

阿隆索在前一段职业生涯里，总共311次投入比赛，其中在2003-2006和2008-2009年两次代表雷诺出战。两者一同拿下了17场胜利和两个世界冠军（2005和2006）。

2018年离开迈凯伦之后，西班牙人斩获了两个勒芒24小时胜利、2018-19年WEC世界冠军，又在今年年初参加达喀尔拉力赛以第13名完成整项挑战。下个月，他将第三次冲击Indy 500胜利。

过去一年半时间里，阿隆索多次公开表达过愿意回归F1的意向，而且瞄准技术规则改革——受到新冠肺炎疫情影响后将推迟到2022年。

尽管阔别F1赛场两年，并且明年将满40岁，但是阿隆索的目标依旧是“回到最高水平”，

“我的原则和抱负与车队的计划相同，”西班牙人表示，“他们这个冬天的进步为2022赛季的目标打下了扎实的基础，而我将把我的赛车经验分享给每个人，从工程师到机械师和我的队友。车队想要并且有办法重返领奖台，我也是如此。”