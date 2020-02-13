雷诺与梅赛德斯“同意”奥康传递“情报”

2019年，奥康尽管未能在F1中找到比赛席位，但作为梅赛德斯的预备、测试和模拟车手仍然度过了繁忙的一年。而本赛季在与雷诺签署为期两年合同后，他将搭档丹尼尔·里卡多重返F1舞台。

他也仍与梅赛德斯的管理层保持着联系。德国车队领队托托•沃尔夫称他为“当今梅赛德斯家族的表亲”。

奥康表示，他将把自己在梅赛德斯积累的部分知识用于雷诺，但仅限于“在一定范围内”。因为他深谙与技术人员不同，车手在转会时不会获得“园艺假期”（指为离职者继续支付薪水但一定时间内禁止其在别处供职） 。

“我离开那里的时候比以前强多了，不仅是在技术方面习得了更多的知识，对于组织其他方面的工作也掌握了很多。包括他们在不同条件下看待事情的方式，在各种情况下的行为方式等等，”。奥康在谈到效力于梅赛德斯的时光时表示。

“我一直留心着所有这一切。那和我比赛时看到的完全不同。所以，那确实对我有所帮助。当然，今年我会试着在一定程度上传授一些经验。但你必须始终保持专业，而不是给出所有的秘密。因为工程师们都必须在离职一年后才能加盟另一支车队，但车手的情况并非如此。”

“但我还是带走了不少东西。在一定范围内，我带去了一些东西，两队都同意了。是的，到目前为止一切都很好，我积极参与了今年的赛车研发。”

“所以，现在是激动人心的时刻，因为你通过这里（新车发布）能了解的不多，但它非常与众不同。在工厂里工作了好多年的伙计都说，这或许是三四年来进步最大的一辆赛车。”

同时，曾担任过雷诺预备车手的奥康表示，他认为英国车队在结构和设施方面并不输给梅赛德斯。

“它和大车队无法比拟，那是肯定的。但自从2016年以来，雷诺为车队发展付诸了巨大的努力。我的意思是，当我来（Enstone工厂）的时候，我在入口处迷失了方向。我向左走了，通常那里有个往下的楼梯，但现在那里有了一个全新的房间，里面是一屋子的设计师和其他东西。”

“那里尽是全新的设备、新的机器、新的房间和新的电脑。好吧，你看到的每一处地方都是全新的。”

翻译/小飞侠