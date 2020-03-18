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Formula 1 / 突发新闻

如果里卡多离开，雷诺不排除招募维特尔

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如果里卡多离开，雷诺不排除招募维特尔
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Translated by: Frankie Mao
2020年3月18日 上午8:32

雷诺没有排除如果失去丹尼尔·里卡多，塞巴斯蒂安·维特尔可以作为2021年选择的可能性，但也暗示更愿意选择年轻人。

该法国汽车制造商与里卡多的合同到今年年底到期。已经有强烈的传闻围绕这位澳大利亚人可能转投法拉利，如果维特尔将要离开。

雷诺和里卡多都希望本赛季取得进步的话，足以延续双方的合作关系，但是没有事情是板上钉钉的。

雷诺F1车队主管西里尔·阿比特博尔在法国Canal+电视台的“La Grille”节目表示，他不会完全摒弃拉拢维特尔的可能性，但同样也没有暗示这是他的首要任务。

“我不想拒绝，因为他是一位优秀的车手，也是一位优秀的世界冠军，”当被问及维特尔是否是雷诺的选项时，阿比特博尔说， “我们曾在引擎方面合作过并共同赢得过胜利。”

“ （但是）我更希望与代表未来的车手一起工作，而不是上一个时代的。情况真的很难总结，所以请不要轻易对塞巴斯蒂安的情况下结论。”

“不过，我们还有一个车手学院，可能会在2021或2022年有车手从中诞生。我们需要牢记这一点，因为我们在2016年创建这所学院的目标，就是让车手能在2021年毕业后升入F1 。”

“现在2021年已经临近。我们必须记住这一点。例如：克里斯蒂安·伦德加德就是几位候选车手之一。他需要参加F2赛季，而我们则与丹尼尔需要完成我们的赛季。”

阿比特博尔明确表示，决定里卡多未来的主要因素将是雷诺赛车的状态，尽管本赛季推迟开始意味着还需等待才会有结论。

“留下里卡多必须基于良好的基础——共同的基础，”法国人说， “这个项目很重要。我在回答问题时并没有真正回答它，但是我认为我们需要等待并观察前几场比赛。”

“我们进步了吗？与去年相比，我们的信心有所恢复吗？他与车队融合得更好了吗？那么，如果我们觉得可以长期合作，为什么不呢？”

阿比特博尔还认为里卡多是在情感上投资了雷诺，他在2018年底离开红牛加盟雷诺是一个大胆的决定。

“我认为丹尼尔非常在乎他加盟雷诺的决定，该举动遭到了一些不理解的媒体——英国媒体——的批评，”他说。

“基于本性、技术和体育方面来打造一个项目对他来说很重要。他是受自己情绪指引的人，他想表明他可以坚持自己的决定，只要事实证明这是一个好决定。 ”

翻译/Benjamin Vinel 

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Series Formula 1
车手 塞巴斯蒂安 维特尔 Shop Now
车队 Renault Sport
Author Jonathan Noble

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