雷诺承认周冠宇成为2021年“绝佳选择”的可能性

随着丹尼尔·里卡多确认将在2021年转投迈凯伦，雷诺需要选择一名车手在明年与拥有比赛合约的埃斯特班·奥康搭档。可以理解的是，雷诺正在与多名车手进行接洽，了解他们对将来的想法。

在接受Motorsport.com针对新冠肺炎疫情发起的“向未来看齐”（ThinkingFoward）系列研讨节目的独家采访时，负责雷诺F1项目的阿比特博尔表示车队“想花时间来确保我们做出正确的决定”，因此也会观察旗下两名年轻车手——周冠宇和克里斯蒂安·伦德嘉德——在2020年F2赛季重新启动之后的发挥。

“我没有（就2021年车手人选）回答任何名字，因为我不想带来任何压力或让任何人成为关注的焦点，”阿比特博尔表示，“但也正如我所说的，我们必须比现在掌握更多的信息、更有据可循。”

“特别是我们的赛车学院里拥有自己的车手，比如周冠宇的名字。你原先也可以提到克里斯蒂安·伦德加德。如果他们能在F2锦标赛中获得年度前四名，就能获得‘超级驾照’。”

周冠宇在2019年个人F2首秀赛季中表现出色，5次登上领奖台，并获得了年度新人奖。今年，他继续效力于UNI-Virtuosi车队，而且为自己定下了取得更好成绩的目标。

“我们谈论了很多F1锦标赛，但是F2和F3锦标赛同样至关重要，”雷诺车队主管继续道，“对于今年是重要的，对年轻一代车手和未来会进入F1的车手来说都极为关键。”

“在一些车手可能即将退役的情况下，如果没有F2锦标赛（涌现的车手），F1可能会面临麻烦。我们需要确保我们有足够的车手，他们适合且有足够的‘超级驾照’积分进入F1。”

Daniel Ricciardo, Renault F1 and Esteban Ocon, Renault F1 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“这就是我们想要了解清楚的情况。我们想要看看周冠宇的速度、克里斯蒂安的速度以及他们的竞争力，他们都可能是绝佳选择。眼下，这么想有点大胆，但谁知道让他俩在F2再比赛一个赛季（会怎么样），那或许会是正确的。”

“这就是丹尼尔决心离开后，我们不得不加速做出决定，但又很明显不能（贸然）决定的原因。”

先了解未来投入重点

当前，有关阿隆索可能在明年回到F1、加盟雷诺的传闻喧嚣尘上，尤其考虑到他的两个世界冠军头衔就是2005至2006年在法国车队效力时获得，以及在2008和2009赛季逗留过。此外，绯闻对象还有触发了这波车手市场连锁反应、但自己还没有确定下家的维特尔，以及在梅赛德斯前景不明的瓦尔特利·博塔斯。

虽然没有透露任何车手人选考虑的进展，但是阿比特博尔坦言那将是一个较长期的规划，而且将与2020年赛车的竞争力息息相关。毕竟在2019赛季成绩出现滑坡之后，法国车队2020年赛车的竞争力将左右其在车手市场的吸引力。

“这正是我所说的计划的意思，”法国人表示，“我们一场比赛都还没进行，甚至连一节都没跑过。我们完成了冬季测试，表现令人鼓舞，但那只是冬季测试，而且坦率地说，我不知道我们赛车的竞争力如何。”

“我们都有自己的分析，但直到我们完成一次切实的排位赛之前，一切都是未知。一般来说，赛车的竞争力是车队和新加入成员的竞争力的体现。因此，在我们匆忙做出决定之前，我希望能了解我们会首先把精力主要投在什么地方。所以我们的立场更多的是花时间去收集正确的信息，以确保我们做出正确的决定。”

“因为或许下一个关于车手的决定将是一项重要的决定，在2021赛季加盟我们的车手很有可能将效力到2022年。并且，我们会知道即使我们的运动发展蓝图由于规则的变化而改变，我们的雄心壮志依然如初，所以我们需要确保我们得到正确的车手。”

值得一提的是，阿比特博尔预计几个月后车手市场可能还会出现第二波“多米诺骨牌”效应，而雷诺会在那个时候确定明年的另一位车手人选。