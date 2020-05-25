雷诺不会在赛季启动前决定里卡多接替者人选

随着里卡多已经与迈凯伦签订了2021年加盟的协议，雷诺需要寻找一名车手来填补空缺并与埃斯特班·奥康搭档。

尽管一系列大人物的名字成为该席位的候选者，包括费尔南多·阿隆索、瓦尔特利·博塔斯和塞巴斯蒂安·维特尔在内的，但是法国车队表示不想在仓促之下做出决定。

雷诺F1车队领队西里尔·阿比特博尔表示，关键在于雷诺需要知道其2020年赛车有多少竞争力，然后再来决定明年需要什么类型的车手。

“我们一场比赛都还没进行，甚至连一节都没跑过，”阿比特博尔在接受Motorsport.com发起的《向未来看齐》（#thinkingforward）系列研讨节目独家采访时说，“我们（只）完成了冬季测试。”

“我们的表现令人鼓舞，但那只是冬季测试，而且坦率地说，眼下我并不知道我们赛车的竞争力如何。我们都有自己的分析，但直到我们完成一次切实的排位赛之前，一切都是未知。”

“通常，赛车的竞争力是车队和新加入成员的竞争力的体现。因此，在我们匆忙做出决定之前，我希望能了解我们会优先把精力投在什么地方。我们的立场更多的是花时间去收集正确的信息，以确保我们做出正确的决定。因为或许下一个关于车手的决定将是一项重要的决定，在2021赛季加盟我们的车手很有可能将效力到2022年。”

“（并且）我们会知道是否我们的运动发展蓝图已经由于规则的变化而有所改变，我们的雄心壮志依然如初，而我们需要确保我们得到正确的车手。”

他补充道：“我们想花一些时间来确保我们做出正确的决定。我认为这已经算是车手市场多米诺骨牌的第一轮。我预计可能会有下一轮，但需要过几个月。所以我们自认为会牵涉到第二轮，但不会在那之前。”

阿比特博尔承认，里卡多在了解其2020年赛车取得多大进步之前就选择离开雷诺，让他感到“失望”，但他暗示迈凯伦和法拉利急于早早地确定车手阵容，迫使澳大利亚人做出决定。

“首先重要的是记住我们还有一年、一个赛季要合作，而肯定的一点是，我们期待这个赛季的成绩会比上赛季更好，”阿比特博尔在被问到里卡多的决定时表示。

“我又带你失望，因为我认为没有稳定性的话，你没法打造任何东西。对车手来说是这样，但坦率地说，对组织余下的工作来说也是如此。”

“去年我们经历了很多改变：70%的员工见证了管理层的变化或他们部门的结构改变。一名新的技术总监、新的空气动力学主管、新的工程总监。所有这些改变都发生在过去12个月里。我很期待改变带来的结果，因为我们知道在采取更换车手和接洽车手的行动前，有很多潜在因素。”

“另外，我对那两支车队的行动力感到有点惊讶，他们有点逼迫丹尼尔匆忙做出决定。我们决定不屈就于这个时机，而是严格按照我们的计划。我们的计划和首要任务是改善赛车。”

“如果我们去年就有一辆更好的赛车，可能你就不会问我这个问题。而且我们知道，如果我们有一辆更好的赛车，我们就能在今后吸引任何车手。所以那是我们的重心。那一直是我们的首要任务。”

“新规则、‘新政’（条例）一直是我们优先考虑的事情。保障F1的未来一直是我们的头等大事。他做了他的决定，我们往前继续。”