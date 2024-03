霍纳指控撤销后，红牛的下一步怎么做

虽然2022年的预算帽对红牛来说是一段艰难时期,但当时没有造成前几周那种程度的个人危机和侵扰。

由于受到了一名女员工提出的未指明指控,霍纳受到了调查并成为了媒体炒作的焦点。而如今他正在努力挽救自己的职业生涯和在大奖赛赛车世界中的未来。

虽然霍纳仍担任现有职位,他参加了本月早些时候的RB20新车发布会,并在上周的季前测试中坐在维修墙上,但从他的肢体语言中可以清楚地看出,这起事件已经在情绪上对他造成了很多困扰。

自从一个多月前霍纳发现自己遭到调查以来,现在的他看起来疲惫不堪,已不再是那个时常活跃在围场里的超级自信的人物。虽然红牛在周三晚上发表的声明将注意力转移到了赢得新赛季的巴林揭幕战上,能让霍纳睡得安稳些,但最近几周发生的事件后续仍然在发酵中。

四起的谣言引发了人们对于霍纳究竟做了什么的猜测。围场中的人物讲述了多个不同的版本,并且其中许多故事还相互矛盾。

有消息人士强烈驳斥了许多报道中出现的一些非常极端的谣言。尽管现在霍纳已经被证明是清白的,但律师们可能还会对一些报道大做文章。

由于涉及此类内部调查所受的种种限制,目前尚不清楚哪些涉及其中,哪些没有涉及,并且真相可能永远不会大白于天下。

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing at the Press Conference Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

正如红牛在周三的声明中所言:“调查报告是保密的,包含了协助调查的各方和第三方的私人信息,因此出于对所有相关方的尊重,我们不会进一步发表评论。红牛将继续努力达到最高的工作环境标准。”

霍纳是否会提供更多的细节令人拭目以待,因为他不太可能在周四走进巴林围场后透露太多的情况。

But what has perhaps been most intriguing of all is how much the situation has revealed the hand of those wishing to use the situation to oust Horner.

The behaviour of other teams in probing Red Bull in recent weeks had been widely viewed as normal behaviour in the dog-eat-dog world of F1.

据了解,红牛的母公司仍然希望将焦点转移到车队的赛道成绩上,而不是让最近事件的任何余波持续发酵。但最激起好奇心的也许是,当前的局面暴露了那些希望利用这种情况驱逐霍纳之人的意图。最近几周,其他车队试图对红牛刨根问底的行为被广泛认为是F1这个“自相残杀”世界里最司空见惯的行为。

正如马克斯·维斯塔潘所言:“这是F1中一个常用的伎俩。这不仅适用于这次事件,而且总是如此,这是F1的典型事件。这是百分之百典型的F1。”

还有很多阴谋论,围绕红牛全球总部在其中扮演或没有扮演的角色——包括其泰国的大股东、奥地利母公司、红牛顾问赫尔穆特·马尔科到维斯塔潘家。

红牛内部是否对事情的发展方向存在分歧?是否有人试图迫使此事发生,从而令车队最高层发生改变?又是否有私人恩怨在上演?只有那些涉事其中的人才知道答案。就像投诉的具体细节不明晰一样,人们很难从一个极其复杂的情况中分辨出哪些是真相,哪些是流言蜚语。

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Erik Junius

然而,众所周知在政治上,当领导人看起来软弱时,敌人往往会出手。但当事态逆转,最高层没有变化时,他们会发现自己的地位受到了极大的损害。另一个关键方面是未来红牛如何定位霍纳在车队中的位置。

尽管从某些方面来说,过去几周的情况令他的日子很煎熬,但组织内部不得不考虑没有他的未来的前景,让人不禁思考他的真正影响,也让人难以想象现在还有其他人在管理车队。

虽然在一些人看来,例如福特给红牛致信以敦促它早日结束这一不确定事件的行为,表达了其对此事的不满,但实际上霍纳也持有相同的立场。英国人最希望的就是结束调查,从而可以继续工作。

而且,据私下了解,霍纳得到了来自车队合作伙伴到员工的广泛支持。他在在本周的工厂通气会上所获得的支持也普遍反映了这点。

正如霍纳在RB20发布会上说的:“我们非常团结。在迪尔特里希(马特希茨)去世后,股东们始终对我们大力支持。股东们一直非常支持我们,你可以看到我们对动力系统和F1未来的投资力度。”

但有一件事情可以确定,那就是尽管霍纳经历了如此波折,但凭借他超强的好胜心态,他不会允许这种情况削弱他和他的车队对于手头工作的专注度,尤其是让那些希望利用这些麻烦的对手们有机可趁。

而证明这一点的最好方式无疑就是在本周末的巴林大奖赛上取得压倒性优势。

翻译/小飞侠