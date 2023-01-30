索伯确认奥迪已经收购“少数股权”

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去年八月底奥迪宣布将在2026年F1实施新一轮规则改革时，作为制造商车队参赛。此后，德国制造商又确认与当前由阿尔法·罗密欧冠名的索伯车队达成战略合作协议，后者的辛威尔工厂将负责制造和运作赛车底盘。

当时就传出奥迪将从索伯集团目前的实际拥有者费恩·劳辛手中逐步收购股份。今天，瑞士公司发表了一份简短声明：“索伯集团高兴地宣布，按照去年十月的计划，奥迪在2023年一月收购了索伯集团的少数股权。这是奥迪计划于2026年步入F1道路上的一个重要里程碑，届时索伯集团将成为该德国品牌的战略合作伙伴。”

近日，索伯集团任命了公司总经理亚历山德罗·阿鲁尼·布拉维为阿尔法·罗密欧F1车队代表，由意大利人承担实际上的车队领队角色。

作为律师的阿鲁尼·布拉维从事赛车运动多年，主要负责车手经纪事务。2017年他成为了索伯集团的总经理。近期，这家负责阿尔法·罗密欧F1项目的瑞士公司宣布赋予他“额外的角色，在比赛周末和赛道之外所有的官方场合代表车队”。

去年年底，安德雷亚斯·塞德尔离开迈凯伦车队后，接替前往法拉利的弗雷德里克·瓦塞尔出任索伯赛车公司的首席执行官。阿鲁尼·布拉维成为塞德尔上任后做出的第一个重大人事决定，由意大利人在F1赛季里行使原本瓦塞尔的领队职责，从而让索伯新任CEO“把主要精力放在壮大集团并为正面临的挑战和机会做准备”。

“我想感谢亚历山德罗对我们愿景的信念，我欢迎他出任这个额外的职位，”塞德尔在车队声明中表示，“我相信，这对一个毋庸置疑的非常强大的团队来说是如虎添翼，从车手到管理团队，到我们的每一个员工，能够在去年成功的基础上更进一步，为索伯创造一个光明的未来。”

2023年将是索伯以阿尔法·罗密欧名义比赛的最后一个赛季。对于自己的新工作，阿鲁尼·布拉维说：“很荣幸能与一群不可思议的伙伴共事，多年来他们帮助我融入了索伯集团：他们在这段时间里给予我的东西将使我能够胜任这项任务，并代表我们的共同愿景与目标。我非常清楚我们面前的工作和面临的挑战。我将谦逊地对待这项任务，我知道这是一个强大的团队，能够完成任务，并且相信我们拥有成功的未来所需的一切，而我是其中一员。”

阿尔法·罗密欧将在2月7日发布周冠宇和瓦尔特利·博塔斯参加2023年的新赛车。近期瑞士车队还宣布了与娱乐公司Stake达成新的冠名合作协议，而原合作伙伴Orlen在今年“投奔”AlphaTauri。