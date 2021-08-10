本赛季，刘易斯·汉密尔顿和维斯塔潘展开了异常激烈的冠军之争。前不久两人在英国大奖赛的碰撞更是使得双方车迷的情绪史无前例的高涨。

然而直到匈牙利周末期间，人们对银石撞车的关注依然没有平息。在排位赛赛后的新闻发布会上，当被问及再次发生碰撞的可能性这一“荒谬”的问题时，维斯塔潘终于当场发火宣泄了不满。

事后，当被问及是否对于荷兰人被反复质问而情绪爆发的行为表示同情时，阿隆索给予了一些“耐人寻味”的回答。

“我没有看那场新闻发布会，”西班牙人表示，“但我可能感觉到了他们现在所经历的。尤其是马克斯，因为他是和传奇人物、一位世界冠军直接对抗的年轻人。他不是英国人，所以这对他来说总是更困难。”

阿隆索最初并没有详细阐述自己的评论，但之后也被要求澄清他所说的“不是英国人”评论的确切意义。

对此西班牙人解释道，鉴于如今有七支车队都拥有“英国血统”，他认为英国在这项运动中占据着主导地位，也可能会更偏袒本国车手。

“我总是有这样的印象，当冠军之争变得有点激烈或紧张时……这项运动就会呈现英国式氛围，”他表示。“大部分的车队都来自英国。你们中的大多数人，记者或媒体相关人员，还有电视工作人员，大家都来自英国。可以理解的是，在你们的国家，有些人会偏爱那些有竞争力并能一直获胜的车手。”

“每当我在比赛，试图与普通的英国车手较量时，我总感觉我似乎是F1里的‘恶人’。当我看到银石的事情，当我看到维斯塔潘被问到的一些问题时，我自然能理解他的立场。”

尽管2005年和2006年，阿隆索在击败法拉利的强劲对手迈克尔·舒马赫后赢得了两届世界冠军，但西班牙人最广为人知的冠军之战仍要属2007年与迈凯伦同门队友汉密尔顿之间激烈且充满争议的“经典内战”。

翻译/小飞侠