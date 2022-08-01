阿隆索2023年转投阿斯顿·马丁并签约多年

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上周四，维特尔刚刚公布了他将在本赛季结束后退役的决定，给2023赛季车手转会市场抛出重磅炸弹。阿隆索被认为是有可能加盟阿斯顿·马丁的候选人之一，因为去年重返F1的英国跑车品牌需要有影响力的车手。

周日的匈牙利大奖赛结束后，阿隆索曾表示他的未来会在F1结束夏休时敲定。然而仅仅不到12个小时后，阿斯顿·马丁就突然宣布已经与西班牙人达成协议。

“阿斯顿·马丁车队显然正付出精力和承诺来赢比赛，因此它是当今F1中最激动人心的车队之一，”阿隆索在未来东家的声明中表示。

“我认识劳伦斯和兰斯（斯特罗尔）已经很多年了，显然他们心怀在F1取得成功的雄心和激情。我看到这支车队有计划地引进拥有胜利血统的优秀人才，我也注意到他们对银石新基地和资源的巨大投入。如今在F1没有人展现出更大的远见和对胜利的绝对承诺，这对我来说绝对是一个兴奋至极的机会。”

阿隆索在上周五刚刚度过41岁生日。2021年，他带着两次勒芒24小时胜利回到阔别两年的F1赛道，代表更名为Alpine的雷诺集团旗下的厂商车队比赛。不过一个半赛季以来，他只在去年的卡塔尔大奖赛中登上了领奖台，而他与法国车队的合约在今年到期。

虽然两年来重建中的阿斯顿·马丁战绩不如Alpine，但是阿隆索愿意帮助其实现五年内成为冠军级车队的目标。值得一提的是，2007年阿隆索在迈凯伦共事过的马丁·惠特马什目前在担任阿斯顿·马丁性能技术集团CEO角色，监督着整个赛车项目。

“我依然充满饥饿感和野心想要加入前排争夺，并且我想加入一个致力于学习、发展和成功的组织体系。我们都明白要想在前方竞争，还有很多事情要做，我们必须运用我们所有的精力，齐心协力寻找性能，”西班牙人补充道。

“我已经见到的对于性能的激情和饥饿感。使我相信我能保持对这项运动的乐趣和投入。我渴望在这项运动中再次获胜，因此我必须抓住那些让我认为正确的机会。”

阿隆索决定加入阿斯顿·马丁，意味着下赛季Alpine出现了一个席位空缺，而且如果没有意外，法国车队将把替补车手、2021年F2年度冠军奥卡斯·皮亚斯特雷扶上位。