阿隆索：顶级F1车队“不能保证”适应2022新规
By: Filip Cleeren
Co-author: Jonathan Noble
Alpine车队F1车手费尔南多·阿隆索预计2022年新一代赛车在冬季测试中亮相时，全新规则将带来“许多惊喜”。
在推迟一年之后，F1将在明年引入一套全新的规则，其特点是赛车将通过底板产生更多下压力，车辆会因此更加敏捷，对干净气流的依赖性也相应降低。
这一改革意味着车队需要比以往更早地把注意力转移到2022赛季，才能切实迎来一个良好的新开始。规则的改变，再加上F1不断降低的预算帽将低至1.4亿美元，将带来“改朝换代”的可能性。
阿隆索说，他还不了解下一赛季Alpine赛车的开发详情，但他认为我们将在赛车首秀时目睹一些惊喜。
这位两届世界冠军表示："我们在做下赛季的项目，但现在（细谈）为时尚早，且没有参照物，没人知道具体的情况。"
"我们都比较实际并且耐心地等待2月的到来，新车亮相时会带给大家许多惊喜。届时我们会有很多不同的理念和想法，并且如果看到有意思的（设计），我们会密切关注并做出反应。”
虽然观察家们指出，梅赛德斯和红牛这样的顶级车队仍将处于最好的位置，能够充分利用2022新规，但阿隆索相信没有任何车队能保证完全适应，而且（届时）那些一马当先的车队可能很难在竞争中被赶上。
"我认为不能保证，没办法对任何车队的未来做出准确的预测。”西班牙人说。"甚至可能那些现在占据统治地位的车队，他们也应该对新规则以及他们如何诠释那些新赛车心存顾虑。”
"下个赛季一开始的头几场比赛中，是新规则实施的第一年。最终，再过四五年，你会看到相同的局面，就像我们从前看到过的那样：在一套规则开始时占优势的车队，他们会连续几年保持优势；车队间的差距可能会越来越小，但总是同一支车队获胜。”
"所以明年将很有趣，特别是对年轻车手来说，他们的表现将如何决定未来。因为没有车手或车队能保证自己一直表现良好。"
翻译/Chloe
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