Tickets
登入

Motorsport Network

TV Tickets Fashion Giorgio Piola Jobs

Download your apps

© 2021 Motorsport Network. 保留所有权
TV Tickets Fashion Giorgio Piola Jobs
Previous / 舒马赫：在哈斯的新秀赛季获得积分将是“巨大的嘉奖”
Formula 1 新闻

阿隆索：顶级F1车队“不能保证”适应2022新规

By:
Co-author:
Jonathan Noble

Alpine车队F1车手费尔南多·阿隆索预计2022年新一代赛车在冬季测试中亮相时，全新规则将带来“许多惊喜”。

阿隆索：顶级F1车队“不能保证”适应2022新规

在推迟一年之后，F1将在明年引入一套全新的规则，其特点是赛车将通过底板产生更多下压力，车辆会因此更加敏捷，对干净气流的依赖性也相应降低。

这一改革意味着车队需要比以往更早地把注意力转移到2022赛季，才能切实迎来一个良好的新开始。规则的改变，再加上F1不断降低的预算帽将低至1.4亿美元，将带来“改朝换代”的可能性。

阿隆索说，他还不了解下一赛季Alpine赛车的开发详情，但他认为我们将在赛车首秀时目睹一些惊喜。

这位两届世界冠军表示："我们在做下赛季的项目，但现在（细谈）为时尚早，且没有参照物，没人知道具体的情况。"

"我们都比较实际并且耐心地等待2月的到来，新车亮相时会带给大家许多惊喜。届时我们会有很多不同的理念和想法，并且如果看到有意思的（设计），我们会密切关注并做出反应。”

虽然观察家们指出，梅赛德斯和红牛这样的顶级车队仍将处于最好的位置，能够充分利用2022新规，但阿隆索相信没有任何车队能保证完全适应，而且（届时）那些一马当先的车队可能很难在竞争中被赶上。

"我认为不能保证，没办法对任何车队的未来做出准确的预测。”西班牙人说。"甚至可能那些现在占据统治地位的车队，他们也应该对新规则以及他们如何诠释那些新赛车心存顾虑。”

"下个赛季一开始的头几场比赛中，是新规则实施的第一年。最终，再过四五年，你会看到相同的局面，就像我们从前看到过的那样：在一套规则开始时占优势的车队，他们会连续几年保持优势；车队间的差距可能会越来越小，但总是同一支车队获胜。”

"所以明年将很有趣，特别是对年轻车手来说，他们的表现将如何决定未来。因为没有车手或车队能保证自己一直表现良好。"

翻译/Chloe

shares
comments

Related video

舒马赫：在哈斯的新秀赛季获得积分将是“巨大的嘉奖”

Previous article

舒马赫：在哈斯的新秀赛季获得积分将是“巨大的嘉奖”
Load comments

Trending

1
Formula 1

托德作为国际汽联主席任期将满，他的下一步计划是什么？

Latest news
阿隆索：顶级F1车队“不能保证”适应2022新规
Formula 1

阿隆索：顶级F1车队“不能保证”适应2022新规

1 h
舒马赫：在哈斯的新秀赛季获得积分将是“巨大的嘉奖”
Formula 1

舒马赫：在哈斯的新秀赛季获得积分将是“巨大的嘉奖”

14 h
F1或放弃2021年举办23场大奖赛计划
Formula 1

F1或放弃2021年举办23场大奖赛计划

2021年8月25日
诺里斯学会使用社交媒体时在幽默和严肃之间保持平衡
Formula 1

诺里斯学会使用社交媒体时在幽默和严肃之间保持平衡

2021年8月24日
卡塔尔有望加入2021年F1赛历
Formula 1

卡塔尔有望加入2021年F1赛历

2021年8月23日
Latest videos
壳牌：塞恩斯问答时间 14:08
Formula 1
2021年6月16日

壳牌：塞恩斯问答时间

《大奖赛大纪事》：2020 F1土耳其大奖赛最佳照片 02:54
Formula 1
2020年11月21日

《大奖赛大纪事》：2020 F1土耳其大奖赛最佳照片

2023年F1工资帽新规详解 05:41
Formula 1
2020年11月21日

2023年F1工资帽新规详解

汉密尔顿车迷问答 05:49
Formula 1
2020年11月21日

汉密尔顿车迷问答

《大奖赛大纪事》：土耳其大奖赛最佳时刻 03:09
Formula 1
2020年11月11日

《大奖赛大纪事》：土耳其大奖赛最佳时刻

More from
Filip Cleeren
为何阿隆索认为仅凭“单手之力”可击败年轻时的自己
Video Inside
Formula 1

为何阿隆索认为仅凭“单手之力”可击败年轻时的自己

维斯塔潘：限制性的F1与“印地赛车仍有很大的距离”
Formula 1

维斯塔潘：限制性的F1与“印地赛车仍有很大的距离”

诺里斯：F1的罚分应当针对危险驾驶 Austrian GP
Formula 1

诺里斯：F1的罚分应当针对危险驾驶

费尔南多 阿隆索 More from
费尔南多 阿隆索
阿隆索：F1的英国式偏见让我和维斯塔潘成了“恶人”
Formula 1

阿隆索：F1的英国式偏见让我和维斯塔潘成了“恶人”

布朗惊叹阿隆索对汉密尔顿的“强硬”防守 Hungarian GP
Formula 1

布朗惊叹阿隆索对汉密尔顿的“强硬”防守

奥康感谢阿隆索助力自己在匈牙利一鸣惊人获胜 Hungarian GP
Formula 1

奥康感谢阿隆索助力自己在匈牙利一鸣惊人获胜

Alpine More from
Alpine
Alpine赞赏阿隆索没有因糟糕的赛季开局而发泄情绪
Formula 1

Alpine赞赏阿隆索没有因糟糕的赛季开局而发泄情绪

奥康与Alpine续约同时，继续与梅赛德斯维持“关系” French GP
Formula 1

奥康与Alpine续约同时，继续与梅赛德斯维持“关系”

Alpine仍在探寻正赛速度匮乏的原因所在
Formula 1

Alpine仍在探寻正赛速度匮乏的原因所在

Trending Today

托德作为国际汽联主席任期将满，他的下一步计划是什么？
Formula 1 Formula 1

托德作为国际汽联主席任期将满，他的下一步计划是什么？

Latest news

阿隆索：顶级F1车队“不能保证”适应2022新规
Formula 1 Formula 1

阿隆索：顶级F1车队“不能保证”适应2022新规

舒马赫：在哈斯的新秀赛季获得积分将是“巨大的嘉奖”
Formula 1 Formula 1

舒马赫：在哈斯的新秀赛季获得积分将是“巨大的嘉奖”

F1或放弃2021年举办23场大奖赛计划
Formula 1 Formula 1

F1或放弃2021年举办23场大奖赛计划

诺里斯学会使用社交媒体时在幽默和严肃之间保持平衡
Formula 1 Formula 1

诺里斯学会使用社交媒体时在幽默和严肃之间保持平衡

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2021 Motorsport Network. 保留所有权