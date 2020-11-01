此前西班牙人已经驾驶本赛季的雷诺赛车进行了为期一天的短暂拍摄。下周他将在巴林测试2018年的赛车。

然而阿隆索承认，下赛季之前缺少2021年赛车的官方测试对他来说将是一大挑战，因此他将使用埃斯顿的模拟器尽可能地做足准备。

“现在很难知道，”当被问及需要多久才能感到适应时，西班牙人表示，“但说实话，我想这需要几场比赛。因为明年有限的测试对每个人来说都是一大挑战，但对我来说更有挑战性，因为我离开了F1两年。”

“我想冬测可能只有一天半的时间。所以你不可能在这么短的时间里为一年的世界锦标赛做好准备。但情况就是这样，为了节省在赛道上的测试时间，我会试着在模拟器上创建一些数据，从而让赛车调校精益求精。

“但这是一支全新的车队，拥有新的方向盘控制、新的程序、新的工程师。适应很多新的东西会需要一点时间，但我会尽量缩短它。”

同时阿隆索也否认了赛季末的车手洗牌可能会让他提前回归比赛的说法。当被问及今年参加比赛的可能性时，他表示：“不，我不这么认为。好吧，我希望不会，如果我在2020年参加比赛，那一定是因为两位赛车手发生了什么事，我希望那不会发生。而且我认为我并没有百分百准备就绪，所以我更喜欢在我觉得准备好了的时候比赛。”

此外阿隆索表示，离开F1后自己的职业生涯也可谓“焕然一新”。

“我当然很期待。离开F1的这段时间对我来说是一段很美好的时光，通过参加IndyCar、WEC和达喀尔这些不同的比赛，我掌握了一些全新的驾驶方式，当然也累积了各种截然不同的比赛经验。

“现在回到这里，我又充满了动力，我的思想和身体都有了新的调整，因为经过了18年的F1比赛，它对于车手一直是百分之百的高要求。所以，能从F1之外呼吸一点新鲜的空气是有益的，但我想现在我已经准备好了。”

谈到最近在巴塞罗那的复出测试时，阿隆索表示：“好吧，那是美好的一天，有两个原因。首先测试F1赛车总是一种美好的体验。其次当你再次感受到抓地力和刹车性能时，一切都变得那么快，所以这是美好的一天。

“然后在情感方面，我很高兴回到雷诺，车队里的很多老伙计都在，让我仿佛回到了当年和车队在一起的时光。这很美妙。

“唯一能回到F1赛场的可能就是和雷诺车队在一起，我熟悉的这个环境对我来说就像家庭一样。所以那天这两件事很特别。现在我正期待着下一次测试。”

翻译/小飞侠