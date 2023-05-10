阿隆索：阿斯顿·马丁须为红牛出现“纰漏”做好准备

在迈阿密大奖赛上，西班牙人取得了近五场比赛以来的第四个季军。他承认如今自己更渴望在成绩上取得突破。但同时他也表示，阿斯顿·马丁必须接受红牛仍拥有显著领先优势的事实，而并非开始对未来的竞争怀有不切实际的期望。

然而，他相信红牛终究会在周末的某个时候犯错。因此届时阿斯顿·马丁所处的位置能否充分利用这一点将至关重要。

“很明显，我们想在领奖台上向第二名迈进一步，最终有一天我们会有机会赢得一场比赛，”阿隆索在迈阿密大奖赛后说道。

“但目前这并没有发生，因为红牛比我们更出色。它更强、更快，可靠性也一直很出色，每场比赛都有两辆赛车完赛。”

“但如果有一天他们出现了纰漏，如果有机会，我们需要确保我们已准备就位，并且在周末的任何时候都不会犯错。”

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, celebrates on arrival in Parc Ferme Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

虽然阿隆索在一些比赛中能够赶上红牛的速度，但纵观全场比赛，米尔顿·凯恩斯的团队仍拥有明显的优势。

这也是为何阿隆索认为，当下就相信阿斯顿·马丁能变得更快并向这支世界冠军车队发起挑战还为时过早。但他表示，在接下来的比赛中，情况可能会有所不同。

“我认为今年将会很艰难，”当被问及获胜的前景时，西班牙人如是说，“尽管我认为今天我们拿出了本赛季最快的比赛速度，但差距还是很大。”

“我认为，我们以最接近领跑者的速度完成了比赛，没有安全车，过程相安无事，而且我们仍然很快。所以让我们走着瞧。我相信这个赛季还很漫长。”

“希望我们能在一些赛道上更接近他们，我们在赛季后期带来的一些升级可能会让我们处于一个不同或更具竞争力的位置。”

“但说实话，我认为我们的主要关注点是向后看，并试图确保梅赛德斯和法拉利在车队积分榜上的位置可控。但对于红牛，我们认为我们必须接受他们比其他车队做得更好，并且我们也必须做得更好。”

翻译/小飞侠