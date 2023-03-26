阿隆索：阿斯顿·马丁需要红牛的”帮助“才能赢得比赛

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在新赛季开始时，阿斯顿·马丁赛车的比赛速度仅次于卫冕制造商冠军红牛。沙特阿拉伯大奖赛中，阿斯顿·马丁针对后千斤顶在进站处罚时触碰赛车导致的10秒罚时申诉成功，恢复了阿隆索的第三名。

当前梅赛德斯与阿斯顿·马丁在锦标赛积分榜上同积38分。车队老板托托·沃尔夫要求他的车队放弃其赛车概念，印证了阿斯顿·马丁的强劲状态。

与此同时，卡洛斯·塞恩斯现在承认，法拉利需要SF-23的升级套件才能重新获得第二名，而不是之前希望仅靠调校的修改就能起到作用。

然而，尽管阿斯顿·马丁竞争力上扬并超过了梅赛德斯和法拉利，但阿隆索认为如果阿斯顿·马丁想击败2023年占据统治地位的对手赢得大奖赛，仍然需要红牛遭遇赛车故障或进站失误的“帮助”。

在回应马克斯·维斯塔潘做出的阿斯顿·马丁本赛季可以获胜的评论时，阿隆索说：“我们需要他们的一些帮助，但当他们不能总是获得第一二名时，我们终将取得分站冠军。”

“有一天是进站，有一天是变速箱，”阿隆索说，鉴于维斯塔潘在沙特排位赛Q2因RB19右侧驱动轴故障而被淘汰。

他继续说：“斯维塔潘（在排位赛中）遭遇了故障，如果他（在比赛中）遇到，他将不得退赛。因此，会有一些赛道，也许可靠性或其他事情可以帮助我们，希望在那些比赛中，我们能抓住机会。”

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, celebrates on arrival in Parc Ferme Photo by: Glenn Dunbar

这位两届世界冠军补充说，与在巴林揭幕战中获得第三名相比，他觉得AMR23在吉达滨海赛道的比赛速度上更接近红牛。

他在谈到差距时说：“更接近一点。在巴林，如果他们推进，他们就会遥遥领先。在这里，他们领先。他们肯定是追不上的，但离得更近了一点。”

“所以，那很好。我们领先了比赛（阿隆索的发车比沙特比赛的最终胜利者塞尔吉奥·佩雷兹更好]，所以我们有了第一张阿斯顿·马丁在F1赛场上领跑两圈的照片。希望这不是最后一张。”

翻译/Holiday