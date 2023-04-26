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阿隆索：阿斯顿·马丁提前一年参与F1争冠

费尔南多·阿隆索表示，阿斯顿·马丁在2023年F1赛季的震撼提升，意味着车队现在比计划提前了一年参与竞争世界冠军。

Filip Cleeren
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阿隆索：阿斯顿·马丁提前一年参与F1争冠

在阿隆索加入阿斯顿·马丁之前，这支来自银石的车队在2022赛季表现平平，仅获55分，位列第七。

虽然车队上个赛季的进步令人鼓舞，但其在2023年的巨大飞跃已经成为本赛季迄今为止的热议话题之一，西班牙人连续三场登上领奖台。而巴库大奖赛前，阿斯顿·马丁位列积分榜第二名。

这支为野心勃勃的亿万富翁劳伦斯·斯特罗尔拥有的车队，长期目标是竞争世界冠军，而不只是登上领奖台。领队迈克·克拉克透露，斯特罗尔一直在推动车队取得更好成绩，而不是在令人惊喜的强劲开局后停滞不前。但阿隆索表示，他的新东家在冬天的突破，已经使其争冠计划缩短了一年。

“我本来以为2023年将是一个学习的赛季，2024年也许会挑战法拉利和梅赛德斯车队，诸如此类，”阿隆索说。"但我们在巴林揭幕战中挑落了他们，所以显然现在看起来一切都更乐观了。"

阿隆索警惕地表示，一旦对手车队开始大规模升级，阿斯顿·马丁将随之面对真正的考验，而车队的季中开发速度将从阿塞拜疆开始开始受到考验。

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, on the podium

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, on the podium

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"现在我们必须拿出表现，相信我们很快就能看到，"他补充说。"从巴库、伊莫拉、巴塞罗那开始，各车队将开始升级赛车，我们在研发方面也要向顶级车队看齐。整个赛季中，赛道内外，我们需要学习许多东西，希望能在2024年争冠。"

阿隆索表示，他和队友兰斯·斯特罗尔的AMR23赛车表现出的速度证明，车队已经能够改变作战方式。现在车队已经能够轻松通过Q1和Q2，而这在2022年对斯特罗尔和前队友塞巴斯蒂安·维特尔来说，还是奢望。

”现在我们迎接周末更多地对标顶级车队，这让我们改变了一点在FP1中的准备方式。”阿隆索解释说。“这改变了我们对排位赛的轮胎选择，以及排位赛的跑法。你不需要推得太猛，因为你知道你能够通过Q1和Q2。”

“是的，我们的方式改变了很多，使得工作更容易了一点，对此我们非常高兴。”

翻译/Chloe

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