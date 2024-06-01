阿隆索：过去两场F1比赛给阿斯顿·马丁敲响了“巨大的警钟”

虽然阿斯顿·马丁在伊莫拉带来了升级套件，但很多对手亦是如此。这意味着在赛季相对而言的赛车开发中，银石的团队未能在时间榜上取得任何进展。

AMR24赛车也被证明更难以调校和驾驶。阿隆索和队友兰斯·斯特罗尔都有过类似的抱怨，表示赛车很难在弯道保持平衡，从进入弯道时的转向过度转变为弯道中的转向不足。

阿隆索在伊莫拉第三节自由练习中的反常事故更突显了阿斯顿·马丁赛车难以受控的情况，也使得西班牙人的整个比赛周末都未能达到状态。

在摩纳哥，对赛车的信心就是一切。然而阿斯顿·马丁并没有表现得更好，其两位车手都未能从排位赛的前十名开外获得位置提升。

“这两个周末对于了解我们的弱点、了解和改进赛车非常关键，”阿隆索在以第11名的成绩结束比赛后如是说。

“在困难中你总是能收获比胜利更多的结论。所以我认为在今年剩下的时间里，我们会为2025年和2026年学到很多东西。这两场比赛是一次巨大的警钟，这对我们来说是件好事。”

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

阿隆索表示，他预计情况不会很快好转，并透露车队需要“几场比赛”才能推出下一个重大升级套件。

“在伊莫拉和摩纳哥之后，我们有一些怀疑，认为我们没能跑得很快，我们必须努力改变这种趋势，”这位两届世界冠军表示。

“在我们对赛车进行重大改进之前，我们还需要跑几场比赛，但在那之前，我们必须付出一切，我们必须提升赛道表现以争取好成绩。会有更好的日子，也会有更坏的日子，我们必须团结起来。”

当被问及对于AMR24赛车操控困难的看法时，斯特罗尔回答道：“保持赛车平衡肯定是一个更大的挑战。有时会在进入弯时转向过度，有时在弯中转向不足，有时是压到路肩，这些都是需要继续克服的问题。与我们去年的赛车相比，这肯定是一个更棘手的平衡问题。”

翻译/小飞侠