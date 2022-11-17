阿隆索：首次阿斯顿·马丁测试是“重要的”机会

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阿隆索在2021年初携手Alpine回归F1后，明年将转投去到阿斯顿·马丁，并且签署了一份长期合同。

作为多支车队之间达成的共识，以便让他们各自的2023年新车手在收官战后的阿布扎比测试中出场，Alpine同意释放阿隆索，让他与阿斯顿·马丁参加全天的测试。

虽然这次测试将不会让他对AMR23赛车可能呈现的样子有太多了解，但当2023年的赛车第一次运行时，这次的测试将会给他带来好处。

“这很重要，”阿隆索在谈到测试时说。“在性能方面，这并不重要，因为明年的赛车对每个人来说都会大不相同。但在舒适性、座椅、方向盘、按钮和我想改变的东西以及一些量身定制的设置方面，能驾驶一天赛车会很好。所以我很期待。”

阿斯顿·马丁在最近的比赛中表现出一些有进步的迹象，尽管因为赛车不适合墨西哥赛道和海拔高度，车队在那里度过了一个黯淡的周末。阿隆索表示他很高兴车队正在取得进步，但认为在车队跻身上游之前，他不会有真正的满足感。

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Fernando Alonso, Alpine A522, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“我认为今年阿斯顿·马丁的人不会太关注成绩，“他说道。”很高兴看到一些改进，但我认为阿斯顿·马丁不是为了在制造商积分榜上拿到第五名、第六名或第四名。他们是为了赢得世界冠军，这就是我们将在2023年和2024年尝试做的事情。”

阿隆索认为，他希望明年运气可以对他有利一些，因为在Alpine糟糕的可靠性和不幸，让他本赛季已经损失了大约60分。

“我认为2022年后，明年我会在所有事情上都有很好的运气，“他说。”今年真是神奇的一年。”

“我知道墨西哥之后有很多讨论，今年有五场退赛是因为引擎问题，还有另外四场比赛我是在没有电池的情况下完成的，还有在奥地利时赛车没能发车，或者我在进站时丢了一个车轮。所以这太神奇了：20场比赛里的9场出现了各种问题。这几乎占今年比赛的一半。”

翻译/Holiday