阿隆索认为短暂退役前在F1的日子是“虚度时光”

在迈凯伦度过了毫无建树的四年后，这位两届世界冠军于2018年年底决定离开F1，并在此后的两年尝试跨界参与了多项赛车运动。

一直心怀成为汽车运动三冠王梦想的西班牙人不仅两次代表丰田赢得了勒芒24小时的冠军，同时还在去年再次尝试了印地500的比赛。此外，他还参加过达喀尔拉力赛，并于2019年拿下了戴通纳24小时的胜利。

在与Alpine签订两年合同后，阿隆索在本赛季重返F1赛场，并于最近透露自己对回归的享受超出了预期。

当被问及其中的原因时，阿隆索解释表示，在花了如此长的时间只专注于F1之后，他认为自己已经没有时间尝试其他挑战了。

“有两件事在这方面起着重要作用，”阿隆索对此回应。“其中一个原因是，我认为在18个赛季不间断地全心投入F1后，我需要有两年的时间透透气。在当时这样的需求很迫切。”

“我的脑海里还想着挑战勒芒、戴通纳和世界耐力锦标赛等等的可能性。我必须通过一种方式去实现这些，拥有这些选项令人快乐，也能让我自由地回归并享受乐趣。”

“直到我不再尝试这些挑战时，我才意识到我在F1中虚度了时光，尤其是2018年之前的一些赛季。所以当我完成了这些挑战，现在我可以更自由地享受这里的每个比赛周末了。”

阿隆索补充表示，第二个帮助他享受回归的原因是与Alpine的良好配合。这也是他第三次与以Enstone为基地的车队开展合作，此前他曾于2003-2006年以及2008-2009效力于雷诺车队。

西班牙人说道：“第二是车队，我认为车队很了不起，你知道现在我们拥有积极的氛围，我们在Enstone和Viry的团队都充满着动力。无论是应对每个周末，偶尔迎来小小的胜利，还是处理一些糟糕的时刻，每个人都在全力以赴。我们团结一致向着同一个方向前进，每个周末的感觉都很棒。”