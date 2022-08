阿隆索认为无需与奥康谈论“极端”防守

在匈牙利的首圈比赛中,奥康在进入一号弯时曾两度强势挤压阿隆索,迫使西班牙人不得不松开油门以避免碰撞。

随后,当阿隆索试图在6号弯外侧超车时,又再一次被法国人逼到了赛道外。这迫使他忍不住在无线电中抱怨道:“我这辈子从没见过像埃斯特班这样的防守,从来没有!在2号弯,他把我逼到了墙边,现在又是6号弯。我从没见过!”

当在赛后被Motorsport.com问及奥康的防守动作时,阿隆索表示:“他非常极端。显然,我松了油门,所以安然无恙。我或许在那里错失了一个机会。一开始,我有一个很好的开局,但真的没什么可评论的。”

阿隆索否认有必要与奥康就这些动作进行谈判,并相信他们之间总会有足够的空间来避免撞车。

“我不这么认为,”西班牙人表示,“我们一直都在努力比赛,但总是会留出百分之一的空档,以避免发生任何事故。我们从来没发生过,将来也永远不会有。”

George Russell, Mercedes W13, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Lando Norris, McLaren MCL36, Lewis Hamilton, Mercedes W13, the rest of the field at the start

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images