阿隆索认为无需与奥康谈论“极端”防守

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在匈牙利的首圈比赛中，奥康在进入一号弯时曾两度强势挤压阿隆索，迫使西班牙人不得不松开油门以避免碰撞。

随后，当阿隆索试图在6号弯外侧超车时，又再一次被法国人逼到了赛道外。这迫使他忍不住在无线电中抱怨道：“我这辈子从没见过像埃斯特班这样的防守，从来没有！在2号弯，他把我逼到了墙边，现在又是6号弯。我从没见过！”

当在赛后被Motorsport.com问及奥康的防守动作时，阿隆索表示：“他非常极端。显然，我松了油门，所以安然无恙。我或许在那里错失了一个机会。一开始，我有一个很好的开局，但真的没什么可评论的。”

阿隆索否认有必要与奥康就这些动作进行谈判，并相信他们之间总会有足够的空间来避免撞车。

“我不这么认为，”西班牙人表示，“我们一直都在努力比赛，但总是会留出百分之一的空档，以避免发生任何事故。我们从来没发生过，将来也永远不会有。”

George Russell, Mercedes W13, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Lando Norris, McLaren MCL36, Lewis Hamilton, Mercedes W13, the rest of the field at the start Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Alpine领队奥特马·萨弗诺尔尔对于两人的缠斗并不在意，并对此表示，“只要它是公平的，没有造成伤害，就没有问题。”

奥康称与阿隆索的首圈之争“只是比赛而已”，并表示在完成第一次进站后，两人在争夺位置时被丹尼尔·里卡多同时超越的原因是进站太慢以及轮胎温度过低。

“在进站的时候，我们把自己置于了一个困难的位置，当时我们有所延误，进站的时间也有点晚，所以使用新轮胎的圈速更快，”奥康表示。

“我们本应该拉开一些空间，一些差距。我试图防守的并不只是费尔南多，还有我身后的每一个人，但在使用冷的硬胎时，这很难做到。”

虽然对于硬胎的挣扎导致阿隆索和奥康跌出了前10名，但两人还是通过采取一停策略分别获得了第八和第九名。此外，阿隆索认为Alpine在匈牙利的主要问题不是策略，而是赛车“太慢了”。

“我不认为一停策略更糟，或是不及两停策略，但我们今天的速度不如周六，” 西班牙人表示。 “我不知道是环境的原因，还是风的原因，还是温度的原因，我们对于两种轮胎配方似乎都很挣扎。总而言之，我认为能与迈凯伦取得相同的积分，我们必须感到骄傲，必须对结果感到满意。虽然也许我们对于从第五、六名发车抱有更高的期望。”

匈牙利的比赛之后，阿斯顿·马丁宣布已经与阿隆索达成协议，意味着这位两届世界冠军将在本赛季结束后离开Alpine，明年前往银石团队顶替已经决定退役的塞巴斯蒂安·维特尔。

翻译/小飞侠