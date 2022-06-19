阿隆索认为前五名是更实际的目标，尽管将在加拿大从第一排发车

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今年是蒙特利尔大奖赛自2019以来首次回归F1赛历，比赛周末阿隆索一直保持着良好的状态，不仅在三节练习赛中都挤进了前五（并在第三节做出最快），随后还在排位赛中击败了在Q3最后几个弯发生失误的西班牙同胞卡洛斯·塞恩斯斩获第二。

这一成绩也是阿隆索自2012年的德国大奖赛代表法拉利夺得杆位以来的最好发车成绩。但这位两届F1世界冠军并不认为这会令他在周日站上维伦纽夫赛道的领奖台，或是取得更好的成绩。

西班牙人担心，身为2022赛季迄今为止的领跑者，红牛和法拉利的速度优势意味着维斯塔潘和塞恩斯势必将为胜利展开厮杀。同时塞尔吉奥·佩雷兹和查尔斯·莱克勒克也将从靠后的发车区位置奋力向前赶超。

阿隆索相信，如果他们做到这点——尤其是在街道赛道，安全车的出动也将促成这一局面，那么对Alpine来说，击败梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿获得第五亦等同于“一场胜利”。

“实际上，我想说前五名是我们应该争取的，”阿隆索在排位赛后的新闻发布会上谈到了对于比赛的期望。“我们有一个相当好的发车位置，但我们知道自己的局限性，我们已经在很多比赛中看到法拉利或红牛从末尾发车，或者在第一圈遇到爆胎或其他什么事故，但完赛时他们仍大幅领先于我们。”

“所以，我认为前四名已经锁定。因此，第五名对我们来说就像是一场胜利，这可能是我们应该瞄准的位置。”

Fernando Alonso, Alpine A522

当被问及如何看待将在比赛中头排起步时，阿隆索表示自己的“目标是在第一圈领跑比赛”。

“所以，一号弯，火力全开！然后维斯塔潘和塞恩斯可以带开并展开战斗。不过，如果能在比赛中领跑，那就太美妙了，” 阿隆索继续补充道。

尽管阿隆索表示Alpine仍然缺乏一点下压力和些许的总抓地力，但他赞扬了车队的调校工作，令其赛车在加拿大遇到的各种状况下都能良好地运作。

“在周五练习赛干地的情况下，我们在轮胎衰竭方面做了很多工作，也做了很多调校上的改变，以试图帮助解决这个问题，” 西班牙人表示。“所以，我认为我们比今年迄今为止的任何一场比赛都准备得更充分，也期待可以善始善终。”

翻译/小飞侠