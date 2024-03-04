阿隆索：阿斯顿·马丁在超预期的巴林排位赛后回归正常

在新赛季第一场无比激烈的排位赛中，阿隆索凭借Q3最后一次出色的冲刺上升至第六名，落后获得杆位的马克斯·维斯塔潘0.363秒，且仅比第三名的乔治·拉塞尔慢0.05秒。

但由于在正赛中无法跟上后方起步的·刘易斯·汉密尔顿和两辆迈凯伦，西班牙人最终在比赛中滑落至第九。他的队友兰斯·斯特罗儿在首圈赛车打转，但回追到第十名收获了最后一个积分。

排位赛成绩超出预期的阿隆索在正赛后解释说，周六的比赛与银石团队的预测完全一致。