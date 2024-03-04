阿隆索：阿斯顿·马丁在超预期的巴林排位赛后回归正常
费尔南多·阿隆索表示，阿斯顿·马丁在巴林大奖赛中第五快的表现完全符合预期，尽管此前车队在排位赛中的发挥超出预期。
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, leads Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber C44
Sam Bloxham / Motorsport Images
在新赛季第一场无比激烈的排位赛中，阿隆索凭借Q3最后一次出色的冲刺上升至第六名，落后获得杆位的马克斯·维斯塔潘0.363秒，且仅比第三名的乔治·拉塞尔慢0.05秒。
但由于在正赛中无法跟上后方起步的·刘易斯·汉密尔顿和两辆迈凯伦，西班牙人最终在比赛中滑落至第九。他的队友兰斯·斯特罗儿在首圈赛车打转，但回追到第十名收获了最后一个积分。
排位赛成绩超出预期的阿隆索在正赛后解释说，周六的比赛与银石团队的预测完全一致。
“我认为今天的表现正是我们所期望的，”这位两届F1世界冠军说到。“我们的模拟显示，我们在第九位左右，前面没有太多的争斗，前四名的车队都大幅领先，我们和后面也有舒适的距离。事实就是这样。我想迈凯伦（奥斯卡·皮亚斯特雷）领先我18秒左右，而索伯（排在第11位的周冠宇）落后我28秒。所以，在比赛中我们前不着村，后不着店。”
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
在谈及阿斯顿·马丁周末的表现有何惊人之处时，阿隆索表示他更惊讶的是为何赛车的单圈速度如此之快，而非对于比赛速度有所质疑。
“我们确实缺乏速度。昨天（排位赛）为何我们的单圈那么快值得研究。所以，我认为比赛的表现是正常的。特殊的是昨天的一圈，”西班牙人解释道。“赛车更棒了。我们确实提高了最高速度，也提升了在快速弯中的表现。显然，我们在低速调校方面做出了一些牺牲。”阿斯顿·马丁也在试图弄清楚为何其在排位赛中如此有竞争力。在季前测试中，AMR24的单圈速度看起来不如其在正赛中的表现。
“这是我们真正需要分析的东西，因为显然你想要两者兼得，”车队领队迈克·克拉克表示。“在测试中，它的表现看起来截然相反。在排位赛中，赛车比我们想象的要接近得多得多。今天比我们预期的要好一些。我们需要在即将去到的赛道上形成这种局面，但我们肯定不足以挑战前面的车队。”
翻译/小飞侠
Be part of Motorsport communityJoin the conversation
Share Or Save This Story
阿隆索：奥地利“冲刺赛”周末对阿斯顿·马丁新升级“不理想”
阿隆索：奥地利“冲刺赛”周末对阿斯顿·马丁新升级“不理想” 阿隆索：奥地利“冲刺赛”周末对阿斯顿·马丁新升级“不理想”
维斯塔潘：“野兽”阿隆索配得上F1胜利，如果红牛不能全胜
维斯塔潘：“野兽”阿隆索配得上F1胜利，如果红牛不能全胜 维斯塔潘：“野兽”阿隆索配得上F1胜利，如果红牛不能全胜
阿隆索：阿斯顿·马丁须为红牛出现“纰漏”做好准备
阿隆索：阿斯顿·马丁须为红牛出现“纰漏”做好准备 阿隆索：阿斯顿·马丁须为红牛出现“纰漏”做好准备
阿隆索：不适合用“足球”心态评判阿斯顿·马丁的F1赛季
阿隆索：不适合用“足球”心态评判阿斯顿·马丁的F1赛季 阿隆索：不适合用“足球”心态评判阿斯顿·马丁的F1赛季
阿斯顿·马丁：外界对斯特罗尔“评判得太快”
阿斯顿·马丁：外界对斯特罗尔“评判得太快” 阿斯顿·马丁：外界对斯特罗尔“评判得太快”
斯特罗尔：阿斯顿·马丁对梅赛德斯在西班牙的“火箭”速度感到震惊
斯特罗尔：阿斯顿·马丁对梅赛德斯在西班牙的“火箭”速度感到震惊 斯特罗尔：阿斯顿·马丁对梅赛德斯在西班牙的“火箭”速度感到震惊
Latest news
2024年F1电视转播升级TR和回放并新增后置摄像头
2024年F1电视转播升级TR和回放并新增后置摄像头 2024年F1电视转播升级TR和回放并新增后置摄像头
阿隆索：阿斯顿·马丁在超预期的巴林排位赛后回归正常
阿隆索：阿斯顿·马丁在超预期的巴林排位赛后回归正常 阿隆索：阿斯顿·马丁在超预期的巴林排位赛后回归正常
巴林大奖赛：维斯塔潘旗开得胜，周冠宇第11名完赛
巴林大奖赛：维斯塔潘旗开得胜，周冠宇第11名完赛 巴林大奖赛：维斯塔潘旗开得胜，周冠宇第11名完赛
沃尔夫支持F1“重置”车队联盟的规则
沃尔夫支持F1“重置”车队联盟的规则 沃尔夫支持F1“重置”车队联盟的规则
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments