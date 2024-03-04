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Formula 1 Bahrain GP

阿隆索：阿斯顿·马丁在超预期的巴林排位赛后回归正常

费尔南多·阿隆索表示，阿斯顿·马丁在巴林大奖赛中第五快的表现完全符合预期，尽管此前车队在排位赛中的发挥超出预期。

Filip Cleeren
Filip Cleeren
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Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, leads Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber C44

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, leads Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber C44

Sam Bloxham / Motorsport Images


在新赛季第一场无比激烈的排位赛中，阿隆索凭借Q3最后一次出色的冲刺上升至第六名，落后获得杆位的马克斯·维斯塔潘0.363秒，且仅比第三名的乔治·拉塞尔慢0.05秒。

 

但由于在正赛中无法跟上后方起步的·刘易斯·汉密尔顿和两辆迈凯伦，西班牙人最终在比赛中滑落至第九。他的队友兰斯·斯特罗儿在首圈赛车打转，但回追到第十名收获了最后一个积分。

 

排位赛成绩超出预期的阿隆索在正赛后解释说，周六的比赛与银石团队的预测完全一致。

“我认为今天的表现正是我们所期望的，”这位两届F1世界冠军说到。“我们的模拟显示，我们在第九位左右，前面没有太多的争斗，前四名的车队都大幅领先，我们和后面也有舒适的距离。事实就是这样。我想迈凯伦（奥斯卡·皮亚斯特雷）领先我18秒左右，而索伯（排在第11位的周冠宇）落后我28秒。所以，在比赛中我们前不着村，后不着店。”

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images


在谈及阿斯顿·马丁周末的表现有何惊人之处时，阿隆索表示他更惊讶的是为何赛车的单圈速度如此之快，而非对于比赛速度有所质疑。

 

“我们确实缺乏速度。昨天（排位赛）为何我们的单圈那么快值得研究。所以，我认为比赛的表现是正常的。特殊的是昨天的一圈，”西班牙人解释道。“赛车更棒了。我们确实提高了最高速度，也提升了在快速弯中的表现。显然，我们在低速调校方面做出了一些牺牲。”阿斯顿·马丁也在试图弄清楚为何其在排位赛中如此有竞争力。在季前测试中，AMR24的单圈速度看起来不如其在正赛中的表现。

 

“这是我们真正需要分析的东西，因为显然你想要两者兼得，”车队领队迈克·克拉克表示。“在测试中，它的表现看起来截然相反。在排位赛中，赛车比我们想象的要接近得多得多。今天比我们预期的要好一些。我们需要在即将去到的赛道上形成这种局面，但我们肯定不足以挑战前面的车队。”

翻译/小飞侠

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