阿隆索相信自己将突破400场比赛纪录

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阿隆索在上周末的意大利大奖赛中追平了2007年世界冠军莱科宁349次发车的纪录后，即将荣升F1参赛纪录“第一人”。

现年41岁的西班牙人几乎没有表现出任何想要放慢速度或考虑“挂盔”的迹象，并在最近与阿斯顿·马丁签署了一份从2023年开始的多年协议。

这让这位两届世界冠军几乎毫不怀疑自己将达到400场比赛，并极有可能在2024赛季结束时达成。

“我知道（正赛发车）数字，因为每个周末我们都在重复，但我不没有太多兴趣，”阿隆索在谈及在蒙扎追平莱科宁的参赛纪录时说道。

“我很高兴能参与F1这么多年，包括接下来的两年或者无论我在F1呆多久。我肯定会比赛到400场，所以这是一个很重要的数字。这显示了我对这项运动的热情和我对高水平发挥的自律。如果你不能有所表现，车队肯定不会让你参加400场大奖赛。”

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Alessio Morgese

尽管阿隆索已是发车区最高龄的车手，但他一直坚持要把自己的F1职业生涯延续到2023年甚至更久。这被证明是导致其与Alpine谈判破裂的症结所在，后者只想提供一份一年期、带有2024年选择权的固定合同，。

自2001年代表米纳尔迪车队首次亮相后，阿隆索的F1职业生涯已经超过20年。从那以后，除了在2002年担任雷诺的试车手，以及2019和2020年暂别F1转战其他赛车运动，他没有缺席任何一个赛季。

此前，莱科宁在2020年埃菲尔大奖赛上打破了鲁本斯·巴里切罗的参赛纪录。上赛季末，芬兰人代表阿尔法·罗密欧在阿布扎比完成了F1生涯的谢幕演出。

除了阿隆索，现役车手中唯一一位参赛场次超过300场的是刘易斯·汉密尔顿，目前参加了304场。在接下来的六周内，他将超越简森·巴顿和迈克尔·舒马赫（两人均为306场），升至历史纪录榜的第四位。

此外，塞巴斯蒂安·维特尔以294场紧随汉密尔顿。这意味着他从F1退役前，将在阿布扎比达成个人300场比赛的里程碑。