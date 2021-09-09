阿隆索的头盔摄像机会成为一档F1常规专栏吗？

关于车载摄像机的争论已经持续多年，它们究竟能在多大程度上真实反映实际的驾车体验。很多人认为目前的防滚环视角太假了，并且没有代表性。30年前埃尔顿·塞纳在摩纳哥跑一圈的镜头看起来要激动人心得多。

从阿隆索车上拍出来的镜头令人震撼，捕捉到了壮美的斯帕赛道上每一次颠簸和起伏，真正称得上是驾驶舱里Alpine车手边上第二棒的存在。镜头也记录到了仪表盘上的超多细节，所表露出的东西可能比车队之前预计的更多一些……

在其他领域，我们见过来自头盔摄像机记录的非凡影像，F1本身也已经试验了多年，不过从来没有完全把它列为选项。目前，斯帕只是进行了一次尝试，这个系统第一次在公众面前展示，期望可以在将来被通过并广泛使用。如果情况如此发生的话，我们未来每周都能看到一些壮观的画面。

“我们15年前就有头盔摄像机的经验，也许更久，”F1直播及媒体总监Dean Locke告诉Motorsport网，“我们和大卫·库特哈德一起做过一些，GP2的时候我们做过，所以这些年来，我们试过几次。大部分提供的方案都是在头盔外装一个摄像机，随着F1的发展，这不一定能被允许。这就是为什么这件事不太好做。所以我们一直在寻求尝试把摄像机装到头盔里面去，如果可能的话。”

这些年来，做过几次这样的尝试，Locke回忆到。

“我们进行过一些小的尝试，不用必须是在比赛时，可以是在测试或者季前测试的时候。我们把一个小的摄像机装在玻璃上，不过要在F1赛场上使用，在比赛中或者在排位赛中，那就是完全另一种环境了。另外，不要忘记一点，有时候先把它记录下来然后过会儿再看，是比较容易的。但真的要实时接受信号并做好调色等工作，就完全是另一种局面了。”

F1目前的商业伙伴是Bell头盔及其母公司Racing Force集团。贝尔开发了一种叫“车手之眼”的系统，它是把一个仅有2.5克重的微型摄像机嵌在其头盔内衬左侧。在过去几个赛季中，它在FE比赛里被广泛试用，然而，F1最近才决定和贝尔合作，并把它和自己的技术进行匹配。

“几年前，我们在寻找这样做的方式，”Locke说，“我想当我们第一次看到它（Bell摄像机）时，它并不在我们的路线图上，我们在考虑其他方式。FIA从安全角度出发批准了它，这是一个非常微型的摄像机，采用我们的车载系统来接收信号，然后回传给我们。我想我们真正想做的是将它提升到一个更好的层面。我们看到了Bell正致力于打造更好的产品，我们也积极主动地用自己的技术让产品变得更为出色。”

负责F1直播的工程师们与Bell一起合作，将摄像机融合到原来已有的车载系统中，从而能够带来尽可能最佳的实时画面。为了达到所需画面质量，有些调整是必须做出的。

“我们在摄像技术和摄像技术传输方面有一些成功经验，”Locke说，“所以，和他们紧密合作，我想我们能够打造出达到F1标准的产品。我们作为专家与他们一起工作，运用我们在获取和监管方面的技术从一辆时速200英里的赛车上取得信号，并实时传进我们的系统。"

"我们在共同努力，看看是否能将产品提升到我们乐于在F1使用的程度，而今天就是这项测试开始的第一步，看看我们还能在哪里对其做出改进，让它变得越来越好。我们不需要它达到完全的4K画质之类的，因为我想这就是它的独特之处，不是吗？它会有震动等等。不过我们有很多处理震动的经验技术，在这个领域我们能够为他们提供帮助。”

“过去几周里，我们在为传输努力工作，尽可能让它达到一个高标准。我们还要对产品和我们的传输机制做一些调整，从而达到最佳效果。然后下一周，下下周，继续工作。目前一切还只是在实验测试阶段，我们将在这个基础上继续提高，最终达到一个高标准。"

Fernando Alonso, Alpine A521 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

在分配赛车和维修区的带宽上要做一个折中，一旦使用头盔摄像机，阿隆索常规的防滚环摄像机就无法工作发来实时画面。

“这也是赛车在赛道上跑的时候，我们可以从车上拿取哪些信息的问题。” Locke说，“有这样一个‘管道’，而我们能从赛车上拿取的信息是有限的。我们正在寻求对这一技术进行改进，这么做是因为我们也需要防滚环摄像机，需要车尾镜头，需要把数据从车上传输下来。所以我们同时只能处理有限的内容，直到我们能给赛车接一个更大的管子。有更多的车手参与进来是会很好，但我们能从赛车上弄出来的内容的数量是有限的。”

"我们每天都在进行着一些尝试，” Locke说，“我们今天想使用它，有一些部分想尝试一下。第一次和第二次练习之间我们做了一些工作，现在仍有一些工作在进行中。我们希望能在周六用上它，不过这也需要和Alpine、和费尔南多讨论一下。然后，周日的事情谁知道呢？这是一个需要一步步来的测试。”

那么，会不会有进一步的测试目前还没有确定的计划.不过如果摄像机被再次启用，它会被装在一个Bell头盔里，至少短期内会是这样。目前还不清楚最终会不会有佩戴其他品牌头盔的车手使用这种摄像机，因为现在只有Bell得到了FIA的批准。

目前赛场上除了阿隆索，还有另外10位车手使用的是Bell头盔，他们是刘易斯·汉密尔顿、基米·莱科宁、查尔斯·莱克勒克、兰多·诺里斯、埃斯特班·奥康、乔治·拉塞尔、皮埃尔·加斯利、安东尼奥·吉奥维纳兹、尼古拉斯·拉蒂菲和尼基塔·马兹平，所以有很多选择。

“这件事并没有一个时间表，真的是一天天看发展情况。” Locke说，“我们进行了一个关于下周情况的小型讨论。不过一切还在测试阶段，我们很乐意进行公开测试，而不是关起门来做。我们希望让大家都能看得到，因为这样是一个很好的获得反馈的方法。大众喜欢这个吗？电视台喜欢吗？我们脱掉了外衣，向大家展示我们在做什么，是怎么做的，不过还是要反复重申一下，目前只是在测试阶段。”

镜头在斯帕首秀，这不是一个巧合，Locke和他的同事们都知道这里的画面会相当壮丽。“我们会得到一些十分有趣和出色的画面，这条赛道本身就有这样的特质，所以我们想在这里进行，的确如此。希望这能让粉丝和电视台们对它更感兴趣！”

早期反馈都很积极，如果你想要看更多的画面，请通过社交媒体告诉F1。

“我们在线上看到了一些反馈，F1的观众总体上是喜欢新鲜事物的，他们喜欢新科技。电视台们很欢迎，他们尤其喜欢在这里进行，因为这条特别的赛道很适合这样的镜头。不过我能想象可能在有些赛道这样的镜头看起来不会这么棒。“有时候我还是喜欢做足球节目，足球节目你不需要干这么多事！不过我们一直在尝试新东西，不管是图表上的，还是画面上的，我们总是在超越界限打破藩篱。”