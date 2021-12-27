阿隆索没有太多参与Alpine 2022赛车研发

由于新冠疫情的大流行，F1原定于2021年实施的新规则被推迟至2022年，并将在届时引入全新的赛车。尽管新规则有所推迟，但出于成本考虑，车队仍被禁止在2020年期间开发2022年款赛车。各队也因此无需同时推进两个不同的项目。

对此今年以Alpine车手身份后重返F1的阿隆索表示，早期的限制规定意味着他并没有过多参与法国制造商的新车开发。当被问及对于2022款赛车研发工作的参与度时，西班牙人表示：“说实话，我参与的不多。”

“所有的设计师都在跟进赛车的开发和模拟，新规则在一开始太严格了，所以国际汽联发布了很多关于我们可以做和不能做什么的澄清。我觉得这对每个人来说都是一个陌生的新项目。从12月到1月，我们将开始模拟测试的工作，希望这能带给我们更大的意义。”

Fernando Alonso, Alpine/Renault RS18 Mule Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

在阔别F1两个赛季后，阿隆索以第十的成绩完成了重返这项运动的首个赛季。他表示自己对于Alpine的全新战车“寄予厚望”。

“所有车手对于明年的目标，就是在直道上获得更大的动力，在弯道上获得更大的下压力，”西班牙人在谈及对2022年赛车的期望时说道。“我们在很多领域都很强大，只需要埃斯顿和维里的工厂打造一套具有竞争力的套件。我们已经工作几个月了，怀着很高的期望。但让我们在2月再走着瞧吧。”

阿隆索和队友埃斯特班·奥康将从本周开始模拟测试的工作，法国人预计这将是他最繁忙的一个冬天。

“这周赛车模型将在模拟器中准备就绪，届时我们将真正地开始推进这一进程，”法国人表示。“一开始我们将获得关于将在阿布扎比使用的18寸轮胎的反馈。从那时开始，这个冬天肯定会非常繁忙，可能比以往任何一个冬天都忙碌。”

翻译/小飞侠