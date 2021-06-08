阿隆索比自己想象的更享受F1复出

本赛季，阿隆索代表Alpine车队正式重返F1。此前，这位两届F1世界冠军曾为了实现成为赛车界“三冠王”的目标，连续两年征战于跑车、拉力和印地赛事。

阿隆索经常谈到他在过去的几个赛季中无法在F1中找到很多乐趣，是因为迈凯轮的挣扎表现，使他无法争夺领奖台或胜利。

虽然Alpine目前仍然只处于中游集团，但周四西班牙人在阿塞拜疆大奖赛前透露，回归F1的乐趣远比他预期的更多。而在刚结束的阿塞拜疆大奖赛中收获第六名，这也是他本赛季的最好成绩。

“老实说，无论是幸福程度还是复出的感觉，都比我预期的要好，”阿隆索说。“我非常享受每个周末，非常享受驾驶。甚至是没有比赛的周末，我也很想念比赛。”

“接下来我们会有三场比赛，法国一场、奥地利两场。我会好好享受，因为我喜欢背靠背的比赛。”

阿隆索在本赛季的前五场比赛中只有两场得分，并在和队友埃斯特班·奥康都完赛的四场比赛，以及最近的四场排位赛中悉数被后者击败。

这位西班牙车手已经公开表示，在阔别F1两年后，他还需要加以时日找回速度，以适应Alpine A521赛车。

不过阿隆索认为，自己周日的比赛表现已经达到了预期水平。但同时也承认，自己还必须在周六的排位赛中努力提速，并克服轮胎温度不足这一目前面临的最大弱点。

阿隆索表示：“有几个方面我们需要继续再接再厉，一方面是轮胎准备，特别是在周六如何让轮胎性能得以发挥。而对于周日，我对于比赛的表现或多或少感到满意。“

“我两次获得了积分，但三次没有，我们距离拿分只差了零点几秒。因为在我们所在的集团里，最后的几辆车总是徘徊在第十和十三名之间。

“我对周日很满意，但周六差强人意。目前我发现主要的问题就是如何让轮胎达到工作状态。但我觉得解决这个只是时间问题。所以对于这方面的表现，我并不太过于担心。”

翻译/小飞侠

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