阿隆索曾犹豫是否为新规则延迟一年回归F1

在告别F1赛场两年后，阿隆索确定将在明年代表雷诺集团旗下的F1车队回归。2018年，由于对效力迈凯伦期间始终处于中游集团感到失望，这位两届世界冠军得主决定离开，从而追寻其他赛事的挑战。

在此期间，阿隆索两度赢得勒芒24小时，又在今年收获了戴通纳24小时的胜利。此外，他继续挑战Indy 500，也在今年年初接受了达喀尔的洗礼。

虽然已经39岁，但是这位西班牙车手始终瞄准着在F1启用新规则后回到F1。不过在新冠肺炎疫情影响下，新规则延期一年实施，意味着明年将换上Albine标识的赛车至多像本赛季表现出的那样，在领奖台边缘竞争。

就在明天个人纪录片在亚马逊上映之前，阿隆索在媒体会上坦言，他一度有过再多等一年的念头。

“回归F1的原因很简单：我喜欢赛车，”西班牙人表示，“每天握着方向盘是我特别钟爱的事情，而过去两年不在F1的时间里，我已经完成了许多心愿单上的事情：戴通纳、耐力赛、勒芒、达喀尔。”

“在这段时期里，F1仍然没有太多的竞争力，被一支车队统治着。离开两年、在2021年新规则实施的时候回来，是挺好的。现在他们决定把新规则推迟到2022年。我的确有过犹豫：我要等到2022年吗？还是我把2021年作为练习的一年，与车队一起进行准备？我选择后者。

“不是我特别想念，或者我想复仇，或是我指望取得特定的成绩。这些年离开F1，因为我对新挑战的热情高于F1，而我多多少少实现了这些愿。现在我将回到会启用新规则的F1，并且我向往每隔几天就能驾驶方向盘的日子。”

Fernando Alonso, Renault F1 Team Photo by: Renault

此前，雷诺车队主管西里尔·阿比特博尔在接受Motorsport.com独家采访时确认，车队正在设法帮助西班牙人参加本赛季结束后的阿布扎比测试。

在上个月参加万Indy 500之后，阿隆索没有其他比赛任务。本周早些时候，他现在周一和周二前往恩斯顿基地，进行了赛车座椅的调试和模拟器驾驶，随后又在周三去到位于法国Viry的引擎工厂，为2021赛季做准备的工作。

在雷诺车队官方发布的视频采访中，阿隆索表示他打算在本赛季前往比赛现场，观察车队的工作，而且愿意提供任何协助工作。

“从现在到明年，我的重心是关注一些车队需要从我这里得到的情况，”阿隆索说道。“（我）会有几天时间在工厂里驾驶模拟器，为明年做准备，并在一定程度上为今年的比赛提供帮助。”

“我猜我会去几场比赛，只是了解车队在赛道上的运作，理解周末的工作理念。阿布扎比基本是必须去的，希望我能去伊莫拉，那里距离我在瑞士的家挺近。只要车队有任何需要，我都能帮忙。”