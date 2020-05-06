阿隆索“或多或少”定下2021年参赛计划

两届F1世界冠军阿隆索在2018赛季结束后离开F1。此后他先转战耐力赛场，代表丰田赢下了2018和2019两届勒芒24小时和上一赛季的WEC世界冠军。而今年一月，他又作为丰田车手首次参加了达喀尔拉力赛。

当前他最大的目标是征服印第安纳波利斯，从而实现包揽摩纳哥大奖赛、勒芒24小时和Indy500的胜利。同时，他也放眼于趁F1启用新规则的机会回到这项运动。

然而新冠肺炎疫情发生后，F1决定把原定于明年实施的新规则推迟到2022年，并在明年继续使用今年的赛车。尽管包括刘易斯·汉密尔顿和塞巴斯蒂安·维特尔在内的众多车手，与各自车队的合约都会在今年年底到期，但是鉴于这场疫情所引发的经济危机，从控制成本的角度来看，车队不太可能在2021赛季更换车手。

在与勒芒官方社交媒体账号对话时，阿隆索谈及了他对明年个人计划的考虑。他表示：“我一直说，‘瞧，2021年F1会有新规则，我可能回来’，因为可能（比赛）会更有意思，赛车（竞争力）会更平衡，可能我会再次渴望旅行或加入竞争。

“现在F1把（新）规则推迟到2022年。在某种程度上这对这项运动是坏事，因为我认为他们需要平衡赛车并且需要尽可能早地实施新规则。但是这个选择是可以理解的，因为根据现在的情况，不可能为明年研发赛车。

“就我个人情况来说，我多多少少知道明年我要做什么，希望你们也会很快知道。”

自从去年年底在WEC问鼎之后，阿隆索就结束了与丰田LMP1车队的合作。不过，他表示不排除未来参加Hypercar级别竞争的可能性。

今年他原本的重心是与迈凯伦再度一起出征印第安纳波利斯，同时可能参加IndyCar赛季的其他个别比赛。

值得一提的是，这位7月底将年满39岁的西班牙人表示，现在的他不可能参加完整的IndyCar赛季，因为那对专注度的要求超出他的接受范围。

“两年前我考虑过这件事，”阿隆索表示，”当我退出F1的时候，我曾想截下来做什么，显然是赢得WEC锦标赛，成为WEC世界冠军和F1世界冠军。”

“那么如果有一天我成为IndyCar冠军呢？不只是Indy500，而且是尝试赢下整个锦标赛。会是不寻常的。那不会是历史第二人，而会是历史第一人，而且总是很有吸引力。”

“对人生现在这个阶段的我来说，那么做需要的投入度太高了。我认为几年前，也许那是可能的，但现在要参加16-17场比赛，了解所有的赛道，会要求一定程度的准备或投入，但那是现在的我不想接受的。”

“对Indy500的投入已经挺好了，对一场比赛来说那已经是很长的准备了。因此我无法想象参加整个锦标赛。那需要全身心投入。”