阿隆索成功接受上颚矫正手术，预计几天后就可恢复训练

瑞士当地时间周四下午，阿隆索因为在骑行训练时卷入了交通事故，被送往了医院。当晚，Alpine车队确认确有此事，并且表示西班牙人“意识清醒”且“精神状态良好”。

阿隆索住院一晚后，在周五上午接受了进一步的医学检查。根据Alpine车队的最新通报，他“上颚骨折，并已经成功接受了矫正手术。主治团队对他的状况感到满意”。虽然他还需要留院观察48小时，但是法国车队相信他几天后就能恢复训练，为六个星期后揭幕的2021赛季“进行全面的备战工作”。

对这起受到全球车迷关注的交通事故，瑞士当地警方做了情况说明。意外发生在卢加诺附近的Viganello地段，一名42岁的女司机试图左拐进入超级卖场的停车场。正骑着自行车进行训练的阿隆索正在超过停在他右侧的一排车辆，结果撞上了女司机所驾驶车辆的右侧。事发后，当地警方和医疗救援队伍抵达现场，在对阿隆索进行了初步治疗后，用救护车把他送往了医院。

39岁的阿隆索在阔别F1两年之后，将于今年作为Alpine车队的车手重返大奖赛。3月12-14日，新赛季前唯一的测试将在巴林进行，然后时隔两周在萨基尔赛道举行赛季的揭幕战。