阿隆索感觉2022赛季找回了他在F1的最好水平

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本赛季，这位两届世界冠军迎来了一系列高光时刻，包括在澳大利亚大奖赛上参与杆位的争夺，以及上个月在加拿大的头排起步。

同时在上周的奥地利大奖赛中，凭借从队末发车一路向第六发起冲击，阿隆索也证明了Alpine赛车正变得越来越有竞争力。尽管最后轮胎问题迫使他不得不再次进站，也因此痛失好局。

虽然机械故障和比赛日事故让他失去了取得更好成绩的机会，但西班牙人表示，他很享受2022年的比赛，即使胜利还很遥远。

“我怀念胜利的感觉，也怀念为领奖台和更好的成绩而战的感觉，”阿隆索表示，“但与此同时，我也很享受，因为在某种程度上这是一场与自己的竞赛，我试图成为比2019年更好的自己”

“我认为去年我的表现还不错。好吧，我得说还不是百分百水平，但今年我感觉是百分百。我觉得我可以拿出一些令人出乎意料的表现。这一直是我职业生涯的强项。我觉得我回到了那个水平，所以这可能让我对这次复出感到非常自豪。”

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

阿隆索所在的Alpine车队领队奥马尔·萨弗诺尔表示，西班牙人的积极态度也对车队产生了良好的影响。

“过去我没有和他共事过，这是我第一年与他合作，但从我看到的来看，他仍然热爱赛车，” 萨弗诺尔说道。

“他是一个强大的竞争者，他喜欢竞争，我认为在生活中，当你的表现超出预期时，你会感到很开心。所以，如果你的期望是现实的，并且你超越了它们，那么你的生活就会有幸福感。不只是费尔南多，我想我们所有人都是如此。”

阿隆索将在夏季假期与Alpine车队老板就新合同进行谈判，其目前的合同将于今年年底到期。尽管外界普遍猜测他将被留任，但西班牙人并没有因为即将敲定新合同一事而沾沾自喜。

“这永远不能保证你会留下来，”阿隆索表示，“我们必须在夏休期间就我所想的一些事情达成一致。”

“在接下来的几周或任何时候，我将与车队坐下来，看看他们的期望是什么，以及这个项目的下一步是什么。我感到很快乐，在Alpine有宾至如归的感觉。但可以肯定的是一切尚未板上钉钉。”

翻译/小飞侠