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阿隆索已出院回家休养

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阿隆索已出院回家休养
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Alpine F1车队确认，在骑行训练中遭遇车祸的费尔南多·阿隆索已经出院回家休养。

上周五，阿隆索在瑞士卢加诺附近进行骑行训练，但是与一辆汽车发生碰撞。事发后，西班牙人被救护车送往医院。经过检查，他被诊断为上颚骨折并且接受了矫正手术。虽然手术成功，但是医院要求他住院48小时以便观察。

本周一，Alpine车队发表声明通报称，阿隆索已经被允许出院回家。“在瑞士的医院里度过48小时的观察后，费尔南多·阿隆索已经出院，到家休养。现在他会在短期内完全休息，之后会逐渐恢复训练，为赛季的开始做准备。一如既往，感谢你们向费尔南多送来的祝福。”

在2018年底离开F1后，阿隆索将在今年作为更名为Alpine的雷诺集团旗下厂商F1车队的车手，回到这片他曾经两次赢得世界冠军的赛场。

新赛季的季前测试将于3月12-14日在巴林进行，再间隔两周后，萨基尔赛道将承办今年的揭幕战。

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