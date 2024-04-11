阿隆索将效力阿斯顿·马丁至少至2026年
阿斯顿·马丁F1车队宣布与费尔南多·阿隆索续签多年合约，将至少合作到2026赛季结束。
Simon Galloway / Motorsport Images
英国当地时间周四下午，阿斯顿·马丁宣布了与阿隆索续签了一份多年合同，就此终结了近期外界对这位两届世界冠军得主与车队未来的猜测。在英国车队发布的声明中，西班牙人仅说了一句简单的话："我继续待在这里。”
现年42岁的阿隆索在2023年接替退役的塞巴斯蒂安·维特尔，加盟了阿斯顿·马丁，他原本的合约将在今年年底到期。由于刘易斯·汉密尔顿在年初突然决定下赛季投奔法拉利，以及塞尔吉奥·佩雷兹在红牛的表现时好时坏，西班牙人被与两支顶级车队联系在一起。
不过，阿隆索看起来更加相信劳伦斯·斯特罗尔对于阿斯顿·马丁车队定下的未来计划和远大目标，愿意至少在未来两年里继续与银石团队携手前进，以及在2026年再度与即将成为车队动力单元供应商的本田合作。
“费尔南多与阿斯顿·马丁车队的长期合作得到了保证是非常好的消息，”阿斯顿·马丁领队迈克·克拉克谈及西班牙人的续约。“在过去的18个月里，我们建立了牢固的工作关系，我们都抱有同样的决心，希望这个项目取得成功。”
"在过去的几个月里，我们一直保持着对话，费尔南多也言出必行：当他决定要继续比赛时，他首先告诉了我们。费尔南多表明他相信我们，我们也相信他。费尔南多渴望成功，他的驾驶表现比以往任何时候要好，身体状况也比以往任何时候都要好，而且他完全投身于将阿斯顿·马丁打造成一支具有竞争力的队伍。”
这次续约意味着2026年新动力单元规则实施后，阿隆索将再次驾驶本田打造的混合动力单元赛车进行比赛——因为这家日本公司将为银石团队提供厂商合作的待遇，说明双方过去的不愉快已经成为往事。
"与费尔南多签订的这份多年期协议将我们带入了 2026 年，届时我们将与本田开始合作生产动力单元，”克拉克继续说。“我们期待创造更多不可思议的回忆，共同取得更大的成功。”
最近几周阿隆索已经暗示，他不会受其他新闻淡季的影响来权衡自己未来的选择，包括第二次离开F1。
“我选择何时离开车队，何时加入另一支车队，何时从 F1退役。而且我选择什么时候回来，并且我选择”他说。“现在我将选择明年做什么。我不会随波逐流。由他人主宰我的命运。我要靠自己。无论好坏，这就是我。”
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, before the race
Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images
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