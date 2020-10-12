阿隆索将于本周在巴塞罗那为雷诺F1车队测试

这位前F1世界冠军将驾驶本赛季的赛车，按照宣传日或拍摄日的规定，驾驶不超过100公里。但是车队还没有官方确认阿隆索的巴塞罗那测试安排。

在艾菲尔大奖赛后被问及是否有测试安排时，车队领队西里尔·阿比特博尔表示：“很抱歉，我无法证实也不能否认。”

而巴塞罗那赛道的发言人告诉Motorsport.com：“周二我们的赛道上有活动，但我们的客户信息是保密的。”

目前尚不明确雷诺是否会效仿AlphaTauri今年早些时候在伊莫拉使用的策略，即同时采用2018年的旧款车型进行测试，因为该车型的测试里程将不受任何限制。

雷诺实际上已有所准备。在本赛季开始前，埃斯特班·奥康和里卡多已经驾驶旧款赛车在奥地利完成了为期两天的测试。

虽然并未确认测试的相关信息，但阿比特博尔表示，阿隆索一直在密切关注车队的进展，并在纽伯格林的周末发了消息，由此证明了西班牙人对于雷诺非常“上心”。

最近几周，阿隆索为了更快找回状态，一直在雷诺的Enstone工厂与工程师们一起工作。

“我们在比赛前后都收到了一条信息，”阿比特博尔表示，“你会对他感兴趣的程度印象深刻。我想当他最初加入车队，以及当我们宣布他加入时的交谈中，主要的话题围绕着2022年。”

“但随着赛季的进展，看到车队和赛车的进步，他开始对2021赛季感兴趣了。我觉得费尔南多就像一条大鲨鱼。一旦他开始感觉到血，他就想攻击。这就是我看到的，我看到一条非常饥饿的鲨鱼。”

翻译/小飞侠