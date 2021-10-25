阿隆索对国际汽联认可莱科宁赛道外超车的“奇怪”决定感到困惑

在一号弯争夺积分位置时，莱科宁在四轮压上路肩的情况下超越了西班牙人，引起了后者激动的感想。

在下午的比赛中，包括阿隆索自己在内的若干车手都被迫放弃了由于冲出赛道而获得的领先优势。但西班牙人表示很困惑为何莱科宁可以得到额外的“特权”，尤其是他并不相信芬兰人冲出赛道的原因仅仅是因为他被挤了出去。

“显然这是他们的决定，所以我们必须接受，”阿隆索在谈到国际汽联对莱科宁的行为采取的决定时说道。

“我不知道你是否看到了整场比赛。但第一圈在12号弯，兰多（诺里斯）做了同样的动作。他从内侧刹车，超过了塞恩斯，塞恩斯冲出了赛道，重新回到了前面，但他不得不把位置还回去。”

“然后在比赛的最后阶段，当我第二次超过吉奥维纳兹时，我在12号弯的内侧刹车。我又一次把他逼出了赛道。冲出赛道后他又领先了，但那时他依旧必须把位置还给我。”

“所以在某种程度上，当你在内侧刹车时，你总是会把一个对手逼出赛道，你正在致力于超车。那么他（位于外侧的车手）需要决定是退后，还是在赛道之外全油门前进。”

“这就是塞恩斯所做的，也是吉奥维纳兹和我所做的。我们肯定必须把位置还回去，因为冲出赛道时你是全油门通过的。但基米没有。这也是为什么我觉得这其中存在不一致性。”

“做这些让我损失了大约10秒，很明显，得分的可能性消失了。但我的意思是，我并不是太生气，因为这个名次也只有1分而已。然后我们的尾翼也出现了故障，所以可以说，它并没有改变我们的比赛。所以这不是问题。”

阿隆索对于莱科宁情况的“不满”发生在其与齐纳维奥兹展开激烈的对抗之前。这一情况也理应按照车手由于跑离赛道而获得优势的相关规则进行处理。但阿隆索坚持表示，他并没有为了证明自己的观点而纠结于阿尔法·罗密欧车手的那些时刻。

“当我超过安东尼奥的时候，我感觉很好，”他说道，“ 进12号弯时我很晚才刹车，错过了出弯口。所以当车队告诉我，我需要交回位置时，我明白这是正确的，对我来说也是合理的，因为我刹车太晚了。如果那里有一堵墙，我就不会那么晚刹车，所以我利用冲出赛道获得了优势，不得不交回位置，所以我放慢了速度。”

“不走运的是，我已经领先他3秒了，所以我损失了很多时间。但我理解这个决定。吉奥也做了同样的事，他不得不把位置还给我。所以，这又回到了我最初的观点，对于基米被允许那么做，我感到很奇怪。”

“但我并不想证明什么。我只是想扳回位置。第十才是真正的目标，我们也尽力了。显然，我们尊重国际汽联说的每一句话。”

翻译/小飞侠