阿隆索“完全不会”想在2023年F1巴林揭幕战拿杆位
费尔南多·阿隆索在巴林周五练习后表示他当前“完全不会”拿想杆位的事情，尽管他在夜间的练习阶段占据头名。
2023赛季揭幕战的两个练习阶段，阿隆索在白天挤在两名红牛车手之间名列第二，而在晚上与排位赛、正赛更接近的条件下，他以0.169秒的优势力压马克斯·维斯塔潘后排名榜首。同一阶段，兰斯·斯特罗尔进入了前六名，进一步显示了AMR23赛车惊人的竞争力。
阿隆索转投阿斯顿·马丁后在新赛季开始后第一天就有如此表现，立即引发了关注。不过当被问及如果不能获得杆位是否会让他失望时，他回答说：不，完全不会。说实话，我没想会排在那么高。事实上，我不知道到底第几名对我们来说会是一个好位置。”
“测试结束后，我们觉得两辆赛车可以进入Q3，并且在前几场比赛中尽可能多拿分，尽量不犯错误。犯错误是很容易的，争夺P12、P14和争夺前五名是不一样的，因为压力不同，肾上腺素也不同。”
阿斯顿·马丁定下了一个五年成为世界冠军挑战者的计划。显然与一年前在巴林的境遇相比，如今银石团队实现了质的进步，但阿隆索试图降低期待。
“有很多事情，我们作为一个集体必须一起成长，在这个过程中。我预计我们将不幸地犯一些错，我也许会犯一些错，这是一个全新的团队、新的程序和队伍。所以我们必须脚踏实地。目标必须是为冠军而战，但从长远来看，我认为今年还不行。”
从季前测试到巴林的周五，阿斯顿·马丁不仅单圈速度出色，而且阿隆索在第二节自由练习——更具代表性的赛道条件下——比赛模拟同样势头强劲，几乎比法拉利和梅赛德斯更快，而且与红牛的维斯塔潘不分伯仲。
上一次阿隆索在比赛周末的前景广为看好，还要追溯到2013年他在法拉利时期——那年的西班牙大奖赛是他迄今个人最后一场胜利。此后，无论他辗转迈凯伦还是Alpine，都与最高领奖台距离遥远，除了2021年在卡塔尔获得第二名。但是，西班牙人认为还需要观察竞争对手和前几场赛道特性，才能对竞争格局有更清楚的了解。
“很明显，驾驶的感觉很好，如果我说感觉不好，我会撒谎。但一切都与其他车队的表现相关，”他说到。“你可能对一辆赛车感觉非常好，也许有三四辆车比你快，然后就感觉不那么好了。所以让我们看看我们的情况。”
“我认为我们必须对我们迈出的这一步感到自豪，这两三个月工厂里的工作非常紧张。我们在模拟器和会议上花了无尽的时间，试图预测我们在前几场比赛中可能面临的问题。正如我所说，这个团队具备的知识，拥有的人才，可能是前所未有的。这对未来是非常鼓舞人心的事情。”
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