阿隆索因“异常的”改变驾驶方式被罚至第八

墨尔本比赛的倒数第二圈，梅赛德斯的拉塞尔紧贴阿隆索身后，两位车手为第七名而战。在通过6号弯时，梅赛德斯赛车尾部失控，冲过沙石区后撞上对面7号弯的护墙，随后开始翻滚，直到在赛道中间倾倒着停下。

最终，比赛在虚拟安全车的信号下结束，卡洛斯·塞恩斯领先队友查尔斯·莱克勒克完赛，帮助法拉利充分把握了马克斯·维斯塔潘早早意外退赛的机会，包揽了前二名。

格子旗挥舞后不久，国际汽联就向阿隆索和拉塞尔发出了传唤，声称将对这起尾声时刻的事故进行调查。梅赛德斯方面相信阿隆索在6号弯前松开油门、踩下刹车和降档方式与先前几圈不同，这使得拉塞尔能够更快地追上，随后可能受到阿斯顿·马丁赛车产生的乱流的影响，这才导致了大撞车。

经过长时间的调查，由F1前车手强尼·赫伯特担任车手干事的国际汽联赛会干事小组认定阿隆索以“异常的”方式改了他当时的驾驶风格。而竞赛规则第33.4条规定：“任何时候都不能够以不必要的缓慢、不规则或可能被认为对其他车手或任何其他人构成潜在危险的方式驾驶赛车。”因此，他们向西班牙人开出了通过维修区的处罚，但因为比赛已经结束，所以自动改为加时20秒，让他从原来的第六名变为第八名，落到队友兰斯·斯特罗尔和RB车队的角田裕毅身后，此外也在超级驾照上被扣三分。

裁决书中写到：“遥测数据显示，阿隆索比他在比赛中进入这个弯时提前了100多米松开油门。他还在他通常不刹车的位置进行了轻微刹车（尽管刹车力度之小，不足以成为他赛车减速的主要原因），并在他通常从不降档的位置降档。然后，他再次升档，加速冲向弯角，然后再次松开油门过弯。”

“阿隆索解释虽然他的计划是提前减速，但他稍稍弄错，不得不采取额外的措施来恢复速度。尽管如此，他的举动还是在两辆赛车之间造成了相当大且不寻常的接近速度。”

尽管如此，赛会干事无法断定阿隆索的动作是否有意造成拉塞尔的撞墙，也不能确定他不应该对最终导致梅赛德斯赛车事故的脏气流负责。

“具体而言，在本案中，赛会干事没有考虑到撞车的后果。此外，赛会干事认为他们没有足够的信息来确定阿隆索的动作是否有意给拉塞尔造成麻烦，或者正如他对赛会干事所说，他只是想获得更好的出弯速度。”

“阿隆索是否有权尝试不同的过弯方式？- 是的。阿隆索是否应该为最终导致事故的脏气流负责？- 不应该。”

"然而，无论出于何种意图，阿隆索是否选择了比之前提前了 100 多米做一些动作——例如松油门、刹车、降挡以及这次动作中所有其他要素——是异常的，而且远远超过了提前减速过弯所需的时间？- 是的。”

“根据他自己对事件的描述，他确实做了，而且在赛会干事看来，考虑到赛道的那一个地方非常高速，他做了这些事情、他的驾驶方式至少是‘潜在危险的’。”

阿隆索对赛会干事的裁决结果感到失望，因为他觉得自己根本没有做任何危险的事情。

“乔治很快追上了我，我知道他跟了上来，他在DRS范围内跟了五六圈，所以我只是做排位圈那样来保持在前面，”西班牙人在排名下降后表示。“我想最大程度地提高6号弯的出弯速度，以抵挡他的进攻。这是任何赛车手都会做的事，我觉得这样做并不危险。”

“对于这次激烈但公平的竞争中，我受到了赛会干事的处罚，让我感到很失望。不过，我很高兴乔治没事。看到他的赛车停在赛道中央很不好。”

随后，阿隆索在个人社交媒体上也发表了自己的观点。他写道：“比赛结束时的判罚让我有点吃惊，因为它涉及到我们应该如何过弯或如何驾驶赛车。在这样的速度下，我们根本不想做错任何事。我相信，如果那个弯角没有砂石，或者在世界上任何其他弯角，我们都不会被调查。”

“在F1，20多年的经验中，经历过 2005和2006 年的伊莫拉、 2023 年的巴西这样的巅峰对决，改变赛车线路、牺牲入弯速度以获得良好的出弯效果是赛车运动艺术的一部分。我们从来不会在比赛的每一圈和每一个弯角都以100%的速度驾驶，我们会节省燃油、轮胎和刹车，所以要为没有让每一圈都一样有点令人惊讶。”

阿斯顿·马丁车队领队迈克·克拉克同样对处罚决定感到惊讶，但他表示车队不会对此提出上诉。

“看到他（阿隆索）在赛后被罚至第八让我感到意外，但我们必须接受这个决定。这并不会影响我们今天的成绩。我们获得了12个积分。多亏了我们的两位车手，利用两种截然不同的轮胎策略，将我们的发车位置转化为积分。”