阿隆索和维特尔同意维斯塔潘与汉密尔顿都配得上F1世界冠军头衔

阿布扎比的决战中，临近尾声时出现的安全车消除了汉密尔顿对维斯塔潘的领先优势，又让荷兰人能够换上新轮胎，从而在比赛重新开始后的最后一圈冲刺中，超过了汉密尔顿，让后者输掉了比赛和世界冠军的争夺。

阿隆索和维特尔都有过最后一轮争胜的经历。西班牙人在2006年拿下了最后一场比赛后笑到最后，2007年、2010年和2012年则以失败告终。

“啊，好极了，”对于维斯塔潘拿下个人第一个世界冠军头衔，阿隆索表示，“他是世界冠军，他拿到奖杯只是时间问题。我想今天他很幸运，如果没有出安全车，刘易斯就是世界冠军，而出了安全车，马克斯是世界冠军。“

”所以今天发生的情况纯粹是看运气。我猜这件事会成为一个很大的话题，不过如果你回想一下22场比赛，正如我在周四说的，他们俩中的任何一个都可以是世界冠军。我想如果可以把奖杯一分为二，那么今年就是最适合这么做的一年。因为他们两个人都出类拔萃。”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

阿隆索承认自己为汉密尔顿感到难过。“当然，正如我说过的那样，刘易斯的驾驶技术在另一个水平，尤其是在赛季的下半段。梅赛德斯的车的确更快，这没错，不过瓦尔特利（博塔斯）并不是第二快的，所以是刘易斯的个人表现优秀。“

”如果你是因为最后时刻出现的安全车而失去总冠军头衔，当然你会感到有些难过。正如我在周四说的，在心里我51对49，比较偏向马克斯，这一点我从开始就是这么想的，因为我觉得整个赛季中马克斯不走运的时候比刘易斯多一些。”

“新的有时候就是比老的吸引人，就一个新的世界冠军来说。你往看台上看，这是好事。如果有一天马克斯拿了四个或者五个冠军，那么又会出现一个新人，这个新人就成为最大的吸引点。我想这就是我现在的感觉。”

2010年和2012年都在最后时刻拿下四节冠军的维特尔也对汉密尔顿表示同情。

“我为马克斯高兴，不过更为刘易斯感到难过，”他说，“我想他这个赛季出色地完赛了，老实讲，我觉得谁得冠军我并不在乎，不过我认为他们两个人都配得上这个头衔。最终，只有一个人能够拿下。所以是啊，竞争非常激烈，这对这项运动来说是好的。你知道，很显然如果你是幸运的那个，结果就是好的，如果你不走运，那就不妙，向来如此。”