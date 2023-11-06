阿隆索原以为被佩雷兹超过后领奖台不翼而飞

当马克斯·维斯塔潘在英特拉各斯的比赛中稳健地领先兰多·诺里斯直到比赛结束，阿隆索与佩雷兹的第三名之争在终点前呈现白热化。这两位车手在最后两圈里上演了激烈的对决，并且几乎并驾齐驱地冲线，但西班牙车手以0.053秒的微弱优势为阿斯顿·马丁拿到了本赛季第八个领奖台成绩。

虽然红旗后比赛重新开始，阿隆索快速超过本场赛车挣扎的刘易斯·汉密尔顿之后，就始终处于前三名，但是从后赶上的佩雷兹在后半程里逐渐缩小与阿斯顿·马丁车手的距离，并且一度接近DRS范围。

两届世界冠军立即做出反应，但两辆赛车维持着2-3秒的间距，展开了拉锯战。71圈的比赛进入最后五圈，佩雷兹再度发力后把差距缩小到一秒内，并在倒数第二圈来到一号弯前利用DRS超过了对手。但是墨西哥人在最后一圈进入一号弯时刹车略有延迟，被阿隆索抓住机会利用4号弯前的DRS追上后反超成功。

“这是一场非常激烈的比赛，没有时间放松，”赛后阿隆索谈起与佩雷兹的第三名大战时表示。“比赛也非常讲究策略——节省轮胎，总是节省电池，以防在Checo有了DRS 时需要用到。”

“老实说，在最后一节里，我以为一切都在我的掌控之中，直到最后五圈，我才开始发力多一点。我的轮胎仍有更多性能，我觉得一切都很好。Checo也在玩同样的游戏。他在比赛末段的轮胎很好，在离结束还有两圈时超过了我。我心想'好了，没戏了'。然后我又有了一次机会，这就足够了。”

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

这是阿隆索自荷兰大奖赛后第一次登上领奖台。实际上，阿斯顿·马丁在下半赛季大部分时间里AMR23赛车的开发方向出现了偏差，失去了赛季前半段的强劲速度。而在奥斯汀和墨西哥城，车队雪上加霜，西班牙人连续两场退赛，兰斯·斯特罗尔也在一周前没能跑完比赛。但是加拿大人在圣保罗排位赛名列第三，比赛里也以第五名完赛。在

阿隆索认为在巴西重返领奖台给阿斯顿·马丁车队全体带来了回报和信心，也让他打消了先前对赛季末车队整体竞争力下降的担忧。

“我们已经挣扎了几个月了，但过去两场比赛可能比较痛苦，”阿隆索表示。“我们必须对赛车上的一些东西进行试验，才能真正了解我们的方向，我们也必须为明年的赛车做准备。所以那些比赛很痛苦，尤其是墨西哥。我认为我们车队在速度和表现方面很慢。”

“我很高兴看到车队每个人都非常专注，车队充满决心，深入分析后在英特拉各斯强势归来。因此，从某种程度上说，从外面看到大家团结一致，朝着同一个方向前进，是好事情。毫无疑问，我对前几场比赛和赛季的最后阶段有些担心，”

“我认为车队内部已经明白了一些事情和前进的方向，我们原先对这场比赛抱有一些希望，事实证明我们是对的。现在，为什么不能在最后两场比赛中保持竞争力？我不知道（是否能）达到领奖台水平。今天我们的比赛很精彩。很明显查尔斯（莱克勒克）在编队圈出了问题。梅赛德斯表现不佳，Checo在后面发车，所以有几个因素帮助我们登上领奖台。但是，希望我们能一较高下，那将是我们的幸福所在。”