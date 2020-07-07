Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
奥地利大奖赛
02 7月
-
05 7月
Event finished
See full:
日程 成绩 积分榜
登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
Formula 1 / 突发新闻

阿隆索加盟雷诺回归F1基本敲定

shares
comments
阿隆索加盟雷诺回归F1基本敲定
By:
2020年7月7日 下午3:14

多方消息表明雷诺将于近期确认费尔南多·阿隆索将回归车队并重返F1赛道。

自从丹尼尔·里卡多明年投奔迈凯伦的消息对外公布之后，就引来众多猜测关于阿隆索是否会回到雷诺。甚至，西班牙人也在社交媒体上与前东家眉来眼去。

阿隆索在2018赛季结束后离开F1，去追求“三皇冠”赛事的荣誉。去年第二次与丰田LMP1车队一起赢得勒芒24小时之后，曾在2006和2007年称雄摩纳哥的西班牙人只剩下Indy 500需要征服。

尽管从2019年起阿隆索就在追求F1之外的挑战，但一直公开表示如果机会出现——瞄准原定于2021年实施的技术规则改革，他愿意回归。

但是在这个受新冠肺炎疫情耽误的赛季，在塞巴斯蒂安·维特尔离开法拉利引发的车手市场震荡之后，里卡多的离开为阿隆索打开了大门。

现任雷诺车手埃斯特班·奥康上周末的奥地利大奖赛期间公开表示，阿隆索是他对赛车运动的灵感之源，因此他愿意同西班牙人做队友。

“我在‘封锁’时期被很多次问到这个问题，但我始终诚实作答。我的个人选择跟车队怎么做没有关联，但是我跟费尔南多有很好的关系，“奥康说道。

“我唯一一次同其他车手交换头盔，就是跟他。他是同迈克尔（舒马赫）竞争的人，当时他的战斗启发了我对这项运动的热爱。我不知道他是否会加入我们，但肯定的是，如果他回来，我会非常高兴。”

今年一月，阿隆索首次挑战了达喀尔拉力赛并取得第13名。目前，他唯一确定将会参加的比赛，是下月底与迈凯伦第三次出战Indy 500。

Next article
红牛“很难想出”如何让维特尔回归

Previous article

红牛“很难想出”如何让维特尔回归

trending Today

阿隆索加盟雷诺回归F1基本敲定
Formula 1 / Formula 1
8m

阿隆索加盟雷诺回归F1基本敲定

汉密尔顿：与阿尔本相撞是“倒霉”的比赛事件
Formula 1 / Formula 1

汉密尔顿：与阿尔本相撞是“倒霉”的比赛事件

梅赛德斯曾考虑最后时刻调换博塔斯/汉密尔顿顺序
Formula 1 / Formula 1

梅赛德斯曾考虑最后时刻调换博塔斯/汉密尔顿顺序

Latest news

阿隆索加盟雷诺回归F1基本敲定
Formula 1 / Formula 1
8m

阿隆索加盟雷诺回归F1基本敲定

红牛“很难想出”如何让维特尔回归
Formula 1 / Formula 1

红牛“很难想出”如何让维特尔回归

法拉利全速赶工，力求本周末试用部分新套件
Formula 1 / Formula 1

法拉利全速赶工，力求本周末试用部分新套件

汉密尔顿将继续支持种族平等行动
Formula 1 / Formula 1

汉密尔顿将继续支持种族平等行动

Load comments

About this article

Series Formula 1
Author Frankie Mao

Trending

1
Formula 1

阿隆索加盟雷诺回归F1基本敲定

8m
2
Formula 1

红牛“很难想出”如何让维特尔回归

3
Formula 1

汉密尔顿：与阿尔本相撞是“倒霉”的比赛事件

4
Formula 1

F1公布2020赛季前八场赛程计划

Latest videos

《Grand Prix Greats》：迈凯伦的F1传奇 02:52
Formula 1

《Grand Prix Greats》：迈凯伦的F1传奇

《Le Grand Rendez-Vous》幕后花絮 05:20
Formula 1

《Le Grand Rendez-Vous》幕后花絮

《Le Grand Rendez-Vous》官方影片 05:59
Formula 1

《Le Grand Rendez-Vous》官方影片

西里尔·阿比特博尔做客《向未来看齐》 05:24
Formula 1

西里尔·阿比特博尔做客《向未来看齐》

莱克勒克协助完成争议短片重拍 01:01
Formula 1

莱克勒克协助完成争议短片重拍

Latest news

阿隆索加盟雷诺回归F1基本敲定
Formula 1

阿隆索加盟雷诺回归F1基本敲定

红牛“很难想出”如何让维特尔回归
Formula 1

红牛“很难想出”如何让维特尔回归

法拉利全速赶工，力求本周末试用部分新套件
Formula 1

法拉利全速赶工，力求本周末试用部分新套件

汉密尔顿将继续支持种族平等行动
Formula 1

汉密尔顿将继续支持种族平等行动

诺里斯以为会错过领奖台机会
Formula 1

诺里斯以为会错过领奖台机会

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权