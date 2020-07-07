阿隆索加盟雷诺回归F1基本敲定

自从丹尼尔·里卡多明年投奔迈凯伦的消息对外公布之后，就引来众多猜测关于阿隆索是否会回到雷诺。甚至，西班牙人也在社交媒体上与前东家眉来眼去。

阿隆索在2018赛季结束后离开F1，去追求“三皇冠”赛事的荣誉。去年第二次与丰田LMP1车队一起赢得勒芒24小时之后，曾在2006和2007年称雄摩纳哥的西班牙人只剩下Indy 500需要征服。

尽管从2019年起阿隆索就在追求F1之外的挑战，但一直公开表示如果机会出现——瞄准原定于2021年实施的技术规则改革，他愿意回归。

但是在这个受新冠肺炎疫情耽误的赛季，在塞巴斯蒂安·维特尔离开法拉利引发的车手市场震荡之后，里卡多的离开为阿隆索打开了大门。

现任雷诺车手埃斯特班·奥康上周末的奥地利大奖赛期间公开表示，阿隆索是他对赛车运动的灵感之源，因此他愿意同西班牙人做队友。

“我在‘封锁’时期被很多次问到这个问题，但我始终诚实作答。我的个人选择跟车队怎么做没有关联，但是我跟费尔南多有很好的关系，“奥康说道。

“我唯一一次同其他车手交换头盔，就是跟他。他是同迈克尔（舒马赫）竞争的人，当时他的战斗启发了我对这项运动的热爱。我不知道他是否会加入我们，但肯定的是，如果他回来，我会非常高兴。”

今年一月，阿隆索首次挑战了达喀尔拉力赛并取得第13名。目前，他唯一确定将会参加的比赛，是下月底与迈凯伦第三次出战Indy 500。