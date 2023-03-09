阿隆索：其他F1车队缺乏阿斯顿·马丁的核心要素

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这位两届世界冠军上周末在巴林举行的F1新赛季揭幕战中获得第三名，仅次于红牛的马克斯·维斯塔潘和塞尔吉奥·佩雷兹，由此取得了自2021年卡塔尔大奖赛以来个人的第一个领奖台。

他的这一壮举可能最令人印象深刻的是，他与阿斯顿·马丁第一次一起比赛就取得这样的成绩，而这支车队去年在制造商锦标赛中获得第七名。

虽然F1车队经常称需要数年时间才能往前走接近发车区靠前的位置，但阿斯顿·马丁在一个冬天过后戏剧性的飞跃让许多人感到惊讶。

然而，阿隆索认为，这支总部位于银石的车队取得了巨大进展，而其他车队却陷入困境，原因是显而易见的。他认为这完全归功于车队老板劳伦斯·斯特罗尔的热情，以及银石团队总部中只在乎成功的态度。

“我认为你需要有劳伦斯·斯特罗尔的眼光和抱负，或者我们的领导和管理层，因为每个人都有机会。但似乎只有一支车队愿意不惜一切代价获胜。我很自豪能成为这个组织的一员。”

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, celebrates in Parc Ferme Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

阿隆索在巴林出人意料地登上领奖台，证明阿斯顿·马丁在季前测试中表现出的速度是真实的。

由于像梅赛德斯和法拉利这样的竞争对手似乎对赛车的轮胎退化犯难，阿隆索看起来将有获得成功的进一步机会。

尽管获得比赛胜利的红牛在赛季揭幕战中不可一世，但阿隆索相信，从他的赛车的潜力来判断，他可以在今年把目光投向胜利。

当被问及他是否认为自己能赢得比赛时，阿隆索说：“是的。我会说‘是的’，因为当你在第一场比赛中获得P3时，本赛季有22个机会。”

“甚至去年，我记得在加拿大，在湿地的排位赛中，我们处于发车格的第一排。你知道，在不同条件的22场比赛中，任何事情都可能发生。而且，你知道我会尽最大努力得到这个机会。

“也许我们需要一些帮助。去年，我们需要顶级车队的一些“帮助”才能登上领奖台。但也许今年，如果有这种帮助，或者我们面前有一些退赛或一些问题，也许可能不仅仅是领奖台。所以让我们希望如此。”

在巴林的比赛中，阿斯顿·马丁是第二快的赛车，仅次于红牛，尽管法拉利在排位赛中似乎略有优势，因为它在单圈方面更接近领先者。

但考虑到阿斯顿·马丁的主要对手都处于他们赛车概念的第二年，阿隆索认为完全有理由相信他那总部位于银石的团队可以带来良好的发展来让萨赛车更快。

“有几个方面我们必须改进，但我不会透露，”他说，“但我认为最重要的一点是，新的阿斯顿·马丁是一辆新车、一个新项目。这仅仅是个开始。”

“这不是最后一辆车，这只是我们在冬天改变的赛车概念的第一款车。我认为一些顶级车队，他们只是保持了去年的理念。”

红牛或法拉利，他们保留了更多与上赛季相同的外形。他们只是微调了一部分，完善他们已经拥有的

“对我们来说，这要困难得多。我们必须对赛车做了95%的修改。所以，我想从这辆赛车上可以学到更多，我们这边还有更多可以激活。所以我完全信任我们的团队，显然他们知道自己在做什么。因此，希望我们能很快改进。”

翻译/Holiday