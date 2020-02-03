阿隆索畅谈2015年对本田所做的“GP2引擎”评价

这位西班牙人在2015年于铃鹿赛道举行的日本大奖赛中，发表了“令人羞愧”和“GP2引擎”的评论，给当时还在支持迈凯伦的本田引擎贴上了声名狼藉的标签。

“这感觉是一辆GP2赛车，令人羞愧，非常令人羞愧。”当阿隆索被索伯车队的马库斯•埃里克森超越时，他在无线电里对他的工程师说。

那年是本田重新回归F1赛场的第一年，当时这家日本制造商作为迈凯伦车队的引擎供应商，一直身陷于解决各种各样的问题中。

“那是因为太受挫了，也许我不应该那么说，但我从来没有在电视或者新闻发布会上公开评论过。”关于那些无线电通讯，阿隆索在接受《F1 Racing》独家采访时表示。

“当时我正在和我的工程师进行一次私人对话（被播送出去）。那不应该是对外的，但是引擎确实非常糟糕。”

本田和迈凯伦车队的合作在2017赛季后终结，因为车队决定更换雷诺作为新的引擎供应商。在合作的三年时期内，迈凯伦车队分别只取得了第九、第六和第九的年度排名。

本田在2018年与红牛二队（Toro Rosso）进行合作，随后在2019年与红牛车队联手，并由马克斯•维斯塔潘赢下三场比赛。

如今本田获得胜利之后，仍有一些针对阿隆索在2015年所做评论的嘲讽，但这位两次世界冠军认为，任何车手处于他当时的情况都会对引擎的性能做出批评。与此同时，他坚称他为本田的获胜“感到非常高兴”。

“第一年在西班牙（季前测试），四天的时间我们只跑了七圈，”阿隆索补充道，“现在本田获胜了，我收到了许多短信写着‘GP2引擎现在赢了，想必你一定很难过。’”

“我为他们的获胜感到高兴，但当时我驾驶的那颗引擎与在巴西大奖赛中获胜的并非同一款引擎。”

“如果有一名顶尖车手经历了我当年遭遇的（引擎）性能，我无法想象他们会如何评价。2015年，我一直在努力从第一节排位赛突围，而被罚掉575个发车位。”

“我所说的一切都是我的真实想法和真实立场。那是因为我认为那是事实的真相。有时候也许是我错了。但我不认为我说的那些事情换做别人不会说。”

“别人说了什么，我不会去多读，但我看到我说的话引来连绵不断的反应……”

翻译/七七

收听我们的F1播客节目...