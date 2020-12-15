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阿隆索做出阿布扎比测试标杆时间，2020赛季正式落幕

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阿隆索做出阿布扎比测试标杆时间，2020赛季正式落幕
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费尔南多·阿隆索在2020赛季阿布扎比测试中完成正式回归前的第一次现役赛车驾驶，并做出全场最快单圈时间。

阿隆索将于下赛季加盟雷诺旗下更名为Alpine的车队，重返F1赛场。而在获得国际汽联的批准之后，他得以参加本次季后测试，驾驶法国车队刚刚征战完2020赛季的R.S.20赛车。

西班牙人得到的是丹尼尔·里卡多留下的赛车，并且贴上了自己标志性的14号车号。他在上午的阶段里做出1分37.496秒后，位列时间榜第二，次于为梅赛德斯驾驶W11的斯托弗·范多恩。午休过后，这位39岁的老将跑出一圈1分36.333秒，并在全天完成了104圈。

同期，范多恩和驾驶另一辆梅赛德斯赛车的尼克·德弗瑞虽然也都做到了1分36秒，但是都落后阿隆索。就此，这位两届世界冠军在他正式回归前参加的第一场测试里，跑出全场的标杆。两位梅赛德斯紧随其后。

为阿尔法·罗密欧承担试车工作的罗伯特·库比卡做出当天第四快的时间，领先驾驶AlphaTauri赛车的角田裕毅。F2年度季军获得者位于获得红牛给予机会的尤里·维普斯之前。

法拉利派出的两名车手中，模拟器车手安东尼奥·弗奥科名列第七，比驾驶另一辆赛车的罗伯特·施瓦茨曼高了4个名次。

下赛季不会参加F1的卡勒姆·埃洛特名列第八，位居一起在UNI-Virutosi车队搭档参加了2020年F2赛季的雷诺试车手周冠宇之前。

中国小将在上午做出了1分38.586秒的个人最快时间。当天测试结束前的最后一轮单圈模拟中，他提高到了1分37.902秒，并且以98圈里程完成了自己在F1官方测试中的首次亮相。

威廉姆斯替补车手杰克·埃肯排在第十名。而同样得到红牛召唤的前F1车手塞巴斯蒂安·布耶米位于第12位。另一位驾驶AlphaTauri赛车的佐藤万璃音以第12名结束自己的试车工作。排名最后两位的是威廉姆斯试车手罗伊·尼萨尼和下赛季将代表哈斯参赛的米克·舒马赫。俩人都在阿布扎比大奖赛期间参加了周五练习。

随着本次测试的结束，2020赛季大幕正式落下。当前F1尚未最终确定2021赛季的季前测试地点和日期，但不出意外将是3月初。

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Author Frankie Mao

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