阿隆索：“令人兴奋的”维斯塔潘是当前F1最佳车手

虽然阿隆索自从上个赛季从F1退役后便没有时间观看每一场大奖赛，但是西班牙人透露他喜欢在收看比赛时关注维斯塔潘的进步。

在接受Motorsport.com采访时，阿隆索谈到了他所认为的F1中最出色的车手： “这些车手们在这项赛事中排名靠前是有原因的。那不是偶然，因为他们都是最出色的。”

“在F1中很难选出最好的，因为每一年都有很大的变化，每辆赛车都有很大的变化。有些车手在一圈内跑得很快，有些则是在发车时。还有一些车手的表现很连贯，还有一些则非常激进。”

“我想说，现在最优秀的车手是马克斯·维斯塔潘。他是我热衷于关注的车手。今年我在电视上看了比赛，我很喜欢看到他，因为他总是处于进攻模式。”

“如果你看到他是第三名，然后追赶上了第二名，你就知道他不会甘心待在那里。你知道他会在某个时候尝试(超车)，这对车迷来说是令人兴奋的事情。”

然而，阿隆索也指出，维斯塔潘的方法并不都是积极的，因为它带来了事故的风险，并可能葬送自己的比赛。“但这种激进性也会让你丢分，因为你会导致更多的问题。很难找到平衡点。”

同时阿隆索表示，与其他类别比赛中的车手们过招也令他开阔了眼界。通常这些车手的才能并不总能得到赏识。

“在这几年参加过耐力赛、戴通纳、Indy 500和一些拉力赛之后，你会看到你能从这些车手身上学到很多东西。他们也教会了你很多东西。所以很难只从其中挑选一位。”

翻译/小飞侠