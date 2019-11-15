阿隆索、丹尼斯恭贺短信令汉密尔顿感动

两周前在美国奥斯汀赛道，汉密尔顿驾驶梅赛德斯赛车获得第二名后摘下年度桂冠。现在，他距离马克尔·舒马赫七夺世界冠军头衔的终极纪录仅一步之遥。

在收到众多的赞扬之中，汉密尔顿对来自他竞争对手——如塞巴斯蒂安·维特尔和阿隆索——对他取得成就的敬意最为动容。

维特尔在比赛结束后就去找到汉密尔顿并亲自表达祝贺，而阿隆索则给汉密尔顿发了一则短信道贺。

“赞美并不是我的主要动力，但当你收到来自其他对手特别是像维特尔那样我尊重的、有能力的车手的称赞时，这非常荣幸，”汉密尔顿在巴西大奖赛前接受采访时说道。

“多年来你评价对手的能力，相信他们的实力，并且逐渐和他们建立了融洽的关系。而他们也对你表示尊敬，这非常令人欣喜。”

“我们二十位车手都非常了解我们所从事的事业是多么的艰辛，而且我们中只有少部分人能真正地理解想要每年都能获得胜利是多么的困难。塞巴斯蒂安就是其中之一，所以这真的非常难得。”

“费尔南多也给我发了短信，相当令人欣喜。我对此非常感激。我们曾经共同效力同一支车队，坦率地说，我一直非常敬佩他的能力以及他所取得的成就，也见证了他在迈凯伦车队时期的成长。”

2007年汉密尔顿和阿隆索同为迈凯伦效力，但彼此间竞争激烈，最终以西班牙人在年末离队收场。

虽然汉密尔顿和迈凯伦前老板罗恩·丹尼斯之间也有恩怨，但奥斯汀赛后收到后者的短信令他尤为感激。

“我被罗恩的短信深深地打动了，“他说，”当我遇到他的时候我只有10岁，但他发现了当时只有我父亲认为我身上具有的潜质。“

“他给了我一次展示实力的机会，并且让我不断地学习和成长。没有他，我可能无法进入F1，我可能因为缺少资助而退出，我可能被那些有拥有更多财力的人取代。“

“因此我会永远感激罗恩，永远敬爱他。我也希望他能因我而骄傲。他曾说为我感到自豪，因此我也希望这次他也能像其他人一样，作为其中的一分子分享和感受这份荣耀。”

翻译/七七