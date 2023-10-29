阿隆索：不适合用“足球”心态评判阿斯顿·马丁的F1赛季
费尔南多·阿隆索表示，如今F1车队和足球运动一样存有的以“最终结果”为导向的全新心态，并不适合用来评估他在阿斯顿·马丁第一年的表现。
阿斯顿·马丁凭借在冬季引入的下洗赛车理念，在2023赛季开始后成为了与红牛最接近的常规劲敌之一。这帮助本赛季刚刚从Alpine转会而来的阿隆索取得了积极的赛季开局，前八场比赛中六次以领奖台完赛。
最初，梅赛德斯和法拉利曾分别采用“零侧箱”和“浴缸式”侧箱设计来提升赛车表面的空气动力学效应，但此后纷纷决定改用阿斯顿·马丁早在2022赛季便采用的下洗式侧箱设计。
当二者表现复苏，以及迈凯伦受红牛若干启发后对MCL60做出的改进在成绩上提升明显，阿隆索自七月的奥地利大奖赛以来仅收获了一个领奖台。
自从赛季初取得出色的开局后，阿斯顿·马丁也一直在为纠正其错误的开发方向而苦苦挣扎。此外，在国际汽联早些时候对柔性翼片开展调查后，英国车队也是被建议改变鼻翼设计的车队之一。
但是，当阿隆索被Motorsport.com问及，是否觉得2023赛季里两种截然不同的表现与他在车队的经历相匹配时，他表示否认。
“不，我认为整个赛季给我的感觉要比成绩所显示的更稳定，”西班牙人在本周末墨西哥大奖赛的赛前新闻发布会上如是说。“我们一直在平衡各种起伏，也一直非常关注赛车的表现，并且整个车队都在试图变得更好。”
“两年前，这个组织只有250人。但现在我们与车队积分榜上的名列前茅的车队只有几分之差，并且今年还几次登上了领奖台。我们也有了新工厂，很多新人加入了车队，比去年多拿了近200分。所以，对于阿斯顿·马丁来说， 2023年是一个不可思议的赛季。”
“我知道我们这里越来越像足球了，似乎只有最后的结果才是最重要的。但我们不能忘记我们原先的样子，以及这项运动的本质。所以，到目前为止，我为这个赛季感到非常骄傲。”
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, in the garage
阿隆索表示他把注意力放在2023年最后四场比赛中“以高排名完赛”，并且至少再登上一次领奖台。
“然后我们面对2024年，我认为我对明年比今年更有信心，”西班牙人补充道。“我认为，在经历了艰难的2022年之后，我们开始了（2022-2023年）冬季的工作，只是希望项目能朝着正确的方向发展。”
“但我们在整个赛季中学到了很多东西——很多东西也偏离了赛道，比如赛季中赛车的发展，以及我们的发展方向等。所以，这是一个非常重要的赛季——不仅是因为成绩本身，而且对于车队来说，我们为未来找到了竞争者的心态。这是一个非常重要的赛季，我感到非常自豪和高兴。”
翻译/小飞侠
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