阿隆索不再出任迈凯伦大使

阿隆索在2015年“二进宫”迈凯伦车队后，因为对于成绩的失望而在2018年底宣布离开F1。

尽管如此，2019年期间，他与迈凯伦继续保持关系，在担任形象大使的同时，为卡洛斯·塞恩斯和兰多·诺里斯以及工程师团队提供建议，另外他还在倍耐力轮胎测试中驾驶了迈凯伦赛车。不仅如此，他还与迈凯伦一起第二次出征Indy 500，但是未能通过排位赛的考验。

双方的形象大使协议在2019年底到期，不过当时阿隆索正在全力准备参加达喀尔拉力赛，而西班牙人最终获得第十三名。

本周一，迈凯伦宣布不再与阿隆索续签形象大使协议。英国车队的发言人向Motorsport.com表示：“费尔南多是世界级的选手，我们祝他今后一切都好。虽然我们的关系走到了终点，他永远会是迈凯伦家庭的成员。”

众所周知的是，在已经两次赢得勒芒24小时耐力赛冠军之后，阿隆索当前的目标是完成夺取“三皇冠”赛事中的最后一项，也就是Indy 500。随着与迈凯伦的关系终止，如今他只能选择加盟其他车队在五月份返回印第安那波利斯参赛。

值得一提的是，面对F1将在2021年实施改革，这位两届世界冠军得主公开表达了对重返锦标赛持“开放可能性”的态度。但是红牛车手马克斯·维斯塔潘认为，如果西班牙人不能得到有竞争力的赛车，回到F1也是“浪费时间”。

阿隆索在F1度过了17年时间，获得过32场胜利、97次登上领奖台，并且摘下过22个杆位。