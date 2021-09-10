阿法尔·罗密欧确认周冠宇在2022车手候选名单上

本周一阿尔法·罗密欧宣布了瓦尔特利·博塔斯将在新赛季加入之后，他的队友人选受到关注，也因为这实际是当前唯一空缺的2022年比赛席位。

本周四，正在F2争夺年度冠军的中国车手周冠宇的名字出现了各个媒体的头条位置，被认为阿尔法2022年席位的有力竞争者之一。此外，候选者还包括现任车手安东尼奥·吉奥维纳兹、赛梅赛德斯FE世界冠军尼克·德弗瑞，以及阿尔法自己“羽翼”下的蒂奥·波切尔等5-6人。

周五新闻发布会上，瓦塞尔被问及能否确认周冠宇在名单之上并有好机会时，起先没有正面回答。但逼问之下，他说：“周冠宇在F2做得挺好。他当然在名单上。不只是因为他是中国车手，也是因为他在F2跑在前面。他赢得了几场比赛，我认为F1的每个车队都在关注他。”

“今年前四场比赛与过去有点不同。现在他们回到了更加标准的赛道。这些年轻车手更有经验，我们两三个周末后再看看他们的排名如何、每一位F2车手进步了多少。”

此前接受Motorspot.com独家采访时，瓦塞尔表示只有等到“看清”F2本赛季最后阶段的格局，车队才会做出车手决定。昨天他透露还需要等到9月底——F2索契周末过后，才可能有结果。

“我们一直说，我们想看看青年系列赛，”法国人说到。“他们将连续在蒙扎和索契比赛两个周末。可能到9月底，与我的股东们一起，我们会讨论一下。”

据与阿尔法·罗密欧董事会有关系人士表示：车队当前没有与任何潜在候选人达成协议。

昨天的F2排位赛中，周冠宇获得第三。根据第一场冲刺赛发车规则，他将在第一回合从第八位，而改场结果决定第二场冲刺赛发车顺序。但在周日正式比赛里，他将从第二排发车。

今天奥地利大奖赛周五，担任Alpine试车手的周冠宇驾驶费尔南多·阿隆索的赛车出场，完成了自己在F1周末正式阶段的第一次亮相。