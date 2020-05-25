阿比特博尔：雷诺计划“非常长期”参加赛车

阿比特博尔相信，这些改变将使F1告别两极分化，成为任何参赛车队都可以赢得比赛的运动。其特色之一就是，车队将协同开发公开源码的部件，而不是竞争，来推动创新并降低成本。

新冠肺炎疫情发生之后，Motorsport.com发起了“向未来看齐”（#thingingforward）系列研讨，来展望赛车运动如何在危机过后重整旗鼓。阿比特博尔作为世界三大汽车制造商之一的代表在参加讨论时强调，雷诺已经参加赛车运动长达120年，汽车运动植根于其DNA之中，因此将致力于未来长期参赛。

上周一，雷诺位于Viry的引擎工厂已经复工，而其Enstone底盘基地也在今天重新开工，投入F1赛季启动的准备工作中，尽管英国政府针对所有入境人士实施的检疫隔离制度的影响仍然需要克服。

阿比特博尔相信，F1运动在面对危机时已经采取了果断的行动，来重新设置商业模式以拯救其参赛车队。

“这是一次重大危机，因此现在很难假设真正的（全球经济）影响是什么，但是所有将会发生的事情：来自奖金池的奖金得到更好的分配、更低的‘预算帽’——远低于过去。我们已经推动这些改革好多年了，所以坦率地说，（这）可能会对我们非常有利，非常接近我们当前的运营水平。”

“我认为这是一种更好的商业模式。如果说这个条件在过去足够许多制造商加入这项运动，那么（用在）明天他们会更好。我们一直在推动遏制疯狂的引擎开发竞赛，我们花在引擎上的费用真的太疯狂了，终于这个状况将得到改变。”

“我们的声音终于得到了聆听，也许这个声音是常理的代表。对已经加入这项运动的人来说，所有这些都已经走上了正轨，我对此深信不移。”

由于“封锁”期间轻型汽车的销量下降，汽车制造商是否有兴趣继续投资赛车运动成为了疑团。即使在疫情爆发前，雷诺是否会继续参加F1就已经被打上了问号。虽然阿比特博尔尚未获得雷诺-日产联盟高层的保证，但是他说F1仍被认为是核心业务。

“自70年代以来，我们就参加F1。我们一直忠于F1。很明显，在我们展望未来时，我认为忠于自己的根基、忠于自己的起源和历史是非常重要的，不仅因为忠诚，还因为它意味着你有故事可以向今天和将来的客户讲述。”

“赛车具有独特的价值和贡献。这就是为什么我们相信它，就像我们相信许多营销活动一样，只是它是运动，只是它是技术的核心。那就是赛车，也是激情，而雷诺代表着激情。因此，所有这些都意义非凡。这就是为什么我们参加F1已有数十年，而且我们打算长期参加下去。”

“关于为什么你的客户应该对你的品牌和你的产品感兴趣，而不是其他人的，你想要一个清晰的故事。而我认为，你在DNA、历史和传承的烙印在某种程度上比其他任何元素都重要。”

雷诺-日产联盟对电动方程式全情投入，而阿比特博尔发现同时参加F1和FE使得他们能够以有效地成本投入电动方程式赛场，因为他们开发出的“一些针对F1的技术可以被移植到FE”。

“那就是为什么我认为F1会继续驱动创新。坦率地说，电气化趋势不会逆转，尤其是随着汽车行业已经向可持续性作出了更多承诺，电气化趋势将加速发展。所以是的，很明显F1需要继续朝这个方向发展，但自2009年首次启用KERS以来，一直如此发展，接着是2014年启用了（涡轮增压混合动力）动力单元。我认为我们需要在相关方面把F1营销做得更好。”

但是，阿比特博尔认为F1运动必须采取进一步的行动，他认为在道德层面上有义务引入车手“工资帽”。随着“预算帽”的降低，许多F1车队将不得不裁去数百名员工，而那将带来所有的社会性后果。因此，创造公平的技术竞争环境却导致车手工资通货膨胀将是道德上的错误。他说：“希望我们（声音）能被听到，就像我们在其他事情上（声音）一样。”