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阿比特博尔：雷诺的进步离不开里卡多的加盟

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阿比特博尔：雷诺的进步离不开里卡多的加盟
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雷诺F1车队负责人西里尔·阿比特博尔在丹尼尔·里卡多在艾菲尔大奖赛登上领奖台后表示，若不是澳大利亚人的加盟，这支法国车队不有今天的现状。

里卡多在2019赛季加入雷诺，但是去年RS19赛车的竞争力比2018年赛车有了一些倒退，显然没能达到他当初决定离开红牛，投奔法国制造商的预期。

就在2020赛季受新冠肺炎疫情影影响而延迟开赛期间，因为塞巴斯蒂安·维特尔确定将与同法拉利分手，里卡多成为连锁反应中的一环：他将在今年年底告别雷诺，明年投奔两年前他最后放弃的迈凯伦，因为当时前者势头看上去更好。

不过本赛季进行至今，迈凯伦、雷诺以及Racing Point正在为年度第三名展开激烈争夺。而在先前已经三次拿到过第四名之后，里卡多终于在纽伯格林前进到了领奖台的位置。这是他个人自2018年赢得摩纳哥大奖赛后，首次登上领奖台；这是雷诺自2015年以制造商车队身份重回F1后第一次进入前三名。

尽管双方将在本赛季结束后分道扬镳，但是阿比特博尔认为上周日的结果正是里卡多加盟起到的作用。

“没有丹尼尔的话，车队不会是今天这个样子，”法国人表示。也许要感谢去年我们一起度过的一年，那真的是非常痛苦的一年，那迫使我们所有人，可能从我自己开始，采取了我们已经采用的措施，同时对恩斯顿的马辛·巴德科沃斯基等等也是如此。”

“现在我们发现自己今年以及为明年（做准备）的情况都有所改善了，而丹尼尔有能力来做这类型的事情。我认为这是一份声明。”

与此同时，阿比特博尔相信终于登上领奖台，可以证明2018年夏天与里卡多签约是正确的决定。尽管他承认时机可能早了一些，但是机会难得。

“这对车队、对丹尼尔、对我同样重要。我们因为他加入我们又离开我们的决定而被质疑。所以，真的是双向的，”他说道。

“我认为非常重要的是，这让所有人可以不受到评论的影响，说明了为什么当时的决定是合理的。

“是的，去年是失望的一年，你可能会辩解说提早了一年（签下里卡多）。但是你知道，得到像丹尼尔这样的车手的机会并不多，他当时是可以签约的。所以我依然相信当时那么做是对的。”

5个月前，当里卡多告知雷诺，他决定明年加入迈凯伦后，阿比特博尔在雷诺的声明中义愤填膺，暗示澳大利亚人对见异思迁。

纽伯格林赛后，法国人对此再次做了解释：“我知道当我们得知他不会留下来时，我们的措辞有点负面。但我认为那是精确的，因为那是当时真诚的、激动的、未经修饰的言论，丹尼尔也是如此，而这一次他对车队（无线电通讯的交流）也是。”

值得一提的是，里卡多与阿比特博尔订下的“纹身赌约”已经兑现，他会选择什么花样，法国人又会纹在什么位置，成为关注的趣闻。

2021赛季，两届世界冠军费尔南多·阿隆索将回到雷诺，搭档埃斯特班·奥康。而西班牙人已经预订了今天在巴塞罗那以拍摄日进行一次测试。

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Author Frankie Mao

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