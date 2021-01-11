阿比特博尔离开雷诺集团

阿比特博尔在过去20年里与雷诺集团关系密切，除了2012年底至2014年中担任卡特汉姆的领队。2015年中期，法国集团在宣布收购路特斯、重组F1厂商车队时，阿比特博尔重返雷诺，出任了车队的总裁并行使领队的角色。

去年9月，雷诺在集团新任CEO卢卡·德梅奥的推动下宣布了资源重组的计划，把所有运动项目纳入Alpine旗下，包括车队从2021赛季起以“Alpine F1车队”的名字参加F1。而当时阿比特博尔也被赋予了其他职务，要求他在继续管理车队的同时，为Alpine品牌做整体布局。

雷诺将在1月14日（本周四）公布集团未来战略。原本有传言称阿比特博尔会被提拔到更高的管理层，然而本周一，法国公司突然宣布他的离任，而且立即有效。与此同时，2018年“二进宫”、出任策略和业务发展总监的劳伦特·罗西被任命为Alpine品牌的CEO。他将直接向德梅奥汇报工作。

据信，在新的管理层框架下，现任车队执行总监、负责恩斯顿具体事务的马辛·巴德科沃斯基将接任领队一职，而前铃木MotoGP项目主管达维德·布里维奥将出任车队CEO。

“我想感谢雷诺集团着么多年对我的信任，特别是2016以来的重启和重组，”阿比特博尔表示。“车队的牢固基础和过去几年在法国和英格兰的实体、这项运动朝着经济方面更可持续发展方向发展的策略改革，还有最近Alpine项目赋予了新的意义和活力，都指向了一个非常好的轨道。”

雷诺在2018年取得重返F1后的最佳成绩——年度第四名，而过去两个赛季都以第五名完赛。今年，二届世界冠军费尔南多·阿隆索回归F1，作为法国集团旗下车队车手开启他的第二段F1生涯。他的新搭档将是法国车手埃斯特班·奥康。