阿比特博尔：对里卡多出走感到沮丧只因雷诺进步

作为法拉利不再与塞巴斯蒂安·维特尔续约引发的连锁转会动作之一，里卡多将在明年加盟迈凯伦，取代即将投奔跃马的卡洛斯·塞恩斯。对于澳大利亚人的举动，阿比特博尔在一开始就表达了一些“不满”。

在确认里卡多将离队的声明中，阿比特博尔表示：“相互的信任、团结和承诺——这些比以往任何时候来说都更是一支厂队的核心价值所在。”

尽管里卡多和雷诺把这些问题跑在脑海，集中精力争夺登上领奖台的机会，但阿比特博尔表示，他之所以会感到“不满”，是因为他知道车队在2020年正在朝着正确的方向发展——只是此前他还无法证实。

“当消息宣布的时候，我想每个人都能感受到这种挫败感，也能感受到我的挫败感。” 阿比特博尔在接受Motorsport.com的专访时表示，“说实话，我觉得当时进步正在实现，车队已经前进了一步，赛车也在改善。”

“除此之外，实际上还有更多的东西正在酝酿中，而他（里卡多）还没有开始施展拳脚。我知道这些数字，但问题是这些也仅仅是数字。我知道他在过去得到了很多承诺，不仅是我们，还有他的前东家。”

“丹尼尔是非常情绪化的，但他显然已经取得了进步。他对车队和赛车有了极大的信心，他和他的赛车工程师之间的关系非常非常密切。我们看到了这一切：它终于有了回报。”

阿比特博尔表示，自己从里卡多身上学到的一个关键教训是，让车手在车队中充分发挥自己的潜力需假以时日。这意味着雷诺需要着眼于对于车手的长期承诺，而不是重复的更换阵容。

“确实，当你更换车手的时候，你需要先退一步再往前走一步，”阿比特博尔表示。

“今年我们意识到了这一点，这也是我们未来要做的事情：真正地确保稳定。因为在未来几年到来之前，第一年总是投入的一年。所以，如果我们想要取得进展，就需要和车手们共处更长的时间。”

雷诺已经签下费尔南多·阿隆索作为里卡多的接替者，而多年协议意味着西班牙人至少与车队签约至2022年底。

翻译/小飞侠

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